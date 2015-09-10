В четверг 10 сентября в 10.30 в пресс-центре УНИАН состоится пресс-конференция на тему "Как Верховная Рада может решить проблему участия переселенцев в местных выборах 25 октября?".

Участники: первый заместитель председателя партии «Возрождение», представитель Украины в Венецианской комиссии Владимир Пилипенко и Представитель Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Михаил Чаплыга.

Дата и время проведения мероприятия: 10 сентября в 10:30.

Адрес проведения мероприятия: Киев, ул. Хрещатик, 4

Для получения дополнительной информации: Екатерина Сыченко, тел.: 067 355 17 26.