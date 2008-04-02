Благодаря политическому кризису подешевел бензин в Японии

Из-за отмены закона об акцизном сборе бензин и дизель в Японии подешевели на 17 процентов. Однако недорогим топливо будет лишь до 29 апреля, пока действие закона не будет продлено, передает агентство Reuters.

Так называемый "временный акцизный сбор" действовал с 1974 года и постоянно продлевался властями. Собранные средства шли в основном на развитие дорожной инфраструктуры, а также другие расходы государства.

Во вторник 1 апреля оппозиционная Демократическая партия, имеющая большинство в верхней палате парламента Японии, заблокировала решение нижней палаты о продлении временного налога. Основным ее доводом стало то, что цена за литр бензина (148 иен, около 1,5 доллара США) "не отвечает интересам потребителей".

Как полагают эксперты, 29 апреля нижняя палата вновь проголосует за принятие "временного акцизного сбора", и в соответствии с конституцией примет его без согласия верхней палаты. За месяц государство понесет убытки в размере 2,6 триллионов иен (около 26 миллиардов долларов США).

Воспользовавшись политическим кризисом, автолюбители выстроились в огромные очереди перед автозаправочными станциями. Бензин покупают впрок, приезжая на заправки с большим количеством канистр и даже с компактными цистернами.

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