Круглый стол по теме: "Тупик для украинских "беспилотников"?

24 октября (четверг) 2019 года в 11:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол на тему: "Тупик для украинских «беспилотников»? Что мешает украинским компаниям-разработчикам удовлетворять потребности украинской армии в беспилотных летательных аппаратах"

Организаторы круглого стола – Институт Горшенина и Украинский институт безопасности исследований (ВИЖД)

Вопросы к обсуждению:

Какие препятствия не дают ведущим украинским компаниям-разработчикам беспилотных систем эффективно сотрудничать с Министерством обороны Украины?

Проблемные моменты в создании и испытании беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)

Проблемы и особенности закупки и применения БПЛА на поле боя

Участники круглого стола:

Денис Чередниченко, директор производственно-инновационной компании «Девиро» (г.Днепр); Артем Вьюнник, директор научно-производственного объединения «Атлон Авиа» (г.Киев); Юрий Кискин, заместитель директора компании «Укрспецсистемс» (г.Киев); Игорь Богомолов, директор научно-производственного предприятия «Спайтек» (г.Одесса).

Модератор: Сергей Згурец, член правления Украинского института исследований безопасности (УИИБ), директор информационно-консалтинговой компании Defense Express.

Контакты для аккредитации СМИ: тел. (044) 230 49 62, email: info@gorshenin.ua

Упоминания в новостях об организаторах дискуссии – Институт Горшенина и Украинский институт безопасности исследований – является обязательным.

Адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка).