Круглый стол по теме: "Тупик для украинских "беспилотников"?
24 октября (четверг) 2019 года в 11:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол на тему: "Тупик для украинских «беспилотников»? Что мешает украинским компаниям-разработчикам удовлетворять потребности украинской армии в беспилотных летательных аппаратах"
Организаторы круглого стола – Институт Горшенина и Украинский институт безопасности исследований (ВИЖД)
Вопросы к обсуждению:
- Какие препятствия не дают ведущим украинским компаниям-разработчикам беспилотных систем эффективно сотрудничать с Министерством обороны Украины?
- Проблемные моменты в создании и испытании беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)
- Проблемы и особенности закупки и применения БПЛА на поле боя
Участники круглого стола:
- Денис Чередниченко, директор производственно-инновационной компании «Девиро» (г.Днепр);
- Артем Вьюнник, директор научно-производственного объединения «Атлон Авиа» (г.Киев);
- Юрий Кискин, заместитель директора компании «Укрспецсистемс» (г.Киев);
- Игорь Богомолов, директор научно-производственного предприятия «Спайтек» (г.Одесса).
Модератор: Сергей Згурец, член правления Украинского института исследований безопасности (УИИБ), директор информационно-консалтинговой компании Defense Express.
Контакты для аккредитации СМИ: тел. (044) 230 49 62, email: info@gorshenin.ua
Упоминания в новостях об организаторах дискуссии – Институт Горшенина и Украинский институт безопасности исследований – является обязательным.
Адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка).