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Кулинарный мастер-класс для журналистов от Группы компаний «Olkom»

11:00, 25 сентября 2019
Разное
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Во время мероприятия гостям будет презентована новинка «черной» линейки вкусовых майонезов «Olkom STYLE» – майонез «Georgian STYLE». Шеф-повар ресторана Mill Hub научит приглашенных готовить традиционные блюда грузинской кухни, а руководители Группы компаний «Olkom» во время неформальной встречи поделятся с представителями СМИ эксклюзивными новостями о деятельности компании.

В мероприятии примут участие: Юрий Евенко, СЕО Группы компаний «Olkom»;  Нина Лещенко, СОО Киевского маргаринового  завода; Анжелика Бережко, СМО Группы компаний «Olkom».

Участие в мероприятии – по предварительной регистрации.

Контактное лицо – Алена Хмара: 

a.khmara@pr-service.com.ua 

+38 050 382 82 74

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