Кулинарный мастер-класс для журналистов от Группы компаний «Olkom»

25 сентября в 11:00 в ресторане Mill Hub (пр-т Академика Глушкова, 11) Группа компаний «Olkom» проведет для журналистов кулинарный мастер-класс.

Во время мероприятия гостям будет презентована новинка «черной» линейки вкусовых майонезов «Olkom STYLE» – майонез «Georgian STYLE». Шеф-повар ресторана Mill Hub научит приглашенных готовить традиционные блюда грузинской кухни, а руководители Группы компаний «Olkom» во время неформальной встречи поделятся с представителями СМИ эксклюзивными новостями о деятельности компании.

В мероприятии примут участие: Юрий Евенко, СЕО Группы компаний «Olkom»; Нина Лещенко, СОО Киевского маргаринового завода; Анжелика Бережко, СМО Группы компаний «Olkom».

Участие в мероприятии – по предварительной регистрации.

Контактное лицо – Алена Хмара:

a.khmara@pr-service.com.ua

+38 050 382 82 74