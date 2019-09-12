Солидарность Против Коррупции: свобода ассоциации для защиты обличителей коррупции

Приглашаем медиа к участию в международной конференции «Солидарность против коррупции», которая состоится 17 и 18 сентября 2019 года с 10.00 до 17.00 в отеле RadissonBlu (ул. Ярославов Вал, 22, г. Киев).

Мероприятие будет посвящено обсуждению мировых практик защиты обличителей коррупции и состояния их защищенности в Украине, обмену опытом противодействия коррупции со стороны профсоюзов, правозащитных и других организаций гражданского общества. На конференции будут присутствовать представители международных организаций и профсоюзов, журналисты, эксперты и правозащитники.

17-го сентября в 10.00 дискуссию откроют: директор программ Центра Солидарности в Украине Тристан Масат; обличительница Анна Соломатина, бывшая сотрудница НАПК; депутат Парламента Кыргызстана Эльвира Сурабалдиева; исполнитальный директор ACREC Оксана Нестеренко; народный депутат Украины Михаил Волынец.

На конференции также будет дискуссия об антикоррупционной роли свободы ассоциации на рабочем месте и о конкретных историях разоблачения коррупции профсоюзными активистами. Международные представители из США, Кыргызстана, Молдовы, Албании, Боснии и Герцеговины также поделятся лучшими практиками продвижения прозрачности и подотчетности.

Организаторы конференции – Центр Солидарности в Украине и ОО «Трудовые инициативы».

Контакты для акккредитации: info@trudovi.org, +38(095)-825-3558