Презентация "Звуков Чернобыля" в медиа-арт пространстве SAMSKARA

16 ноября в 19:00 в новейшем выставочном пространстве современного диджитал-арта и медиаискусства SAMSKARA в рамках международного культурно-социального арт-проекта ARTEFACT состоится презентация "Звуков Чернобыля".

Приглашаем представителей СМИ и арт-комьюнити почувствовать полное погружение в мир new media art и познакомиться с последними технологиями и их сочетанием с искусством!

SAMSKARA - это самая большая подобная выставка в мире, отныне будет работать в Украине:

2000 квадратных метров сочетания новейших технологий и арта;

более 70 картин и голограмм,

VR-игра,

интерактивные инсталляции и невероятные декорации,

18-метровая панорама с произведениями Андроида Джонса - автора концептов персонажей и ландшафтов для «STAR WARS», «Аватар» Джеймса Кэмерона и игр Nintendo, поражающих инсталляций на фестивале Burning Man (США), интерактивных проекций на Эмпайр-стейт-билдинг и Сиднейской опере,

и полнокупольный кинотеатр с шоу Samskara 360, которое получило 4 мировых кино-награды.

Это огромное пространство для получения нового опыта и впечатлений, для встречи один на один с инновационными технологиями и знакомства с новым современным медиаискусством.

В этом пространстве впервые будет представлены "Звуки Чернобыля" - библиотека музыкальных семплов, созданная из звуков, записанных в Зоне отчуждения.

Представляет первую серию библиотеки автор арт-проекта, артист медиаискусства RASSVET Валерий Коршунов. Именно этот артист вместе с Кристофом Этье (TELEPOPMUSIK), музыкантом с мировым именем и номинации на Grammy, станут первыми, кто создаст на основе "Звуков Чернобыля" саундтрек к диджитал-скульптуры ARTEFACT, что 22 ноября активируется на один день в Чернобыле и с помощью искусственного интеллекта будет общаться с пользователями. После библиотека семплов будет опубликована на одном из ведущих мировых музыкальных сервисов.

Чтобы посетить этот уникальный пространство и презентацию, пожалуйста, зарегистрируйтесь по ссылке. После получения подтверждения ждем вас 16 ноября в 18:00 по адресу: Львовская площадь, 8.

Узнать больше о пространстве SAMSKARA и купить билет на любой другой день можно на сайте: https://samskara.com.ua

О ARTEFACT:

Главная идея международного культурно-социального проекта ARTEFACT - призвать к сознательному потребления и распространения информации. Сегодня из-за общего перенасыщения информационного пространства, засилье фейков и постправды для каждого второго слабая медиаграмотность становится важнейшей проблемой. Активация ARTEFACT в зоне отчуждения должно привлечь внимание мирового сообщества к этой проблеме.

Проект реализуется при поддержке Украинского Культурного Фонда, Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения, Министерства информационной политики Украины, Министерства культуры Украины, Министерства экологии и природных ресурсов Украины.

Подробнее о ARTEFACT: http://artefact.live

Подробнее о библиотеке "Звуки Чернобыля": http://artefact.live/?p=761

По вопросам аккредитации обращайтесь на почтуpr@artefact.live

Подробная информация по телефону: +38 067 500 73 86 (Татьяна).