Украинцы выбрали фурнитуру AXOR

На протяжении 2017 года украинцы оценивали представителей отечественного потребительского рынка посредством независимого онлайн-голосования – «Украинская народная премия-2017». В исследовании участвовали непосредственно украинские покупатели, выбирая лучших представителей рынка товаров и услуг и отдавая свой голос в пользу того или иного производителя.

Представители компании AXOR INDUSTRY, затаив дыхание, следили за процессом голосования. Наконец, голосование завершилось и результаты объявлены. Первое место в номинации «Производитель фурнитуры» уверенно заняла продукция AXOR, набрав наибольшее количество баллов и значительно опередив в рейтинге своих конкурентов.

Это и не удивительно, ведь на сегодня каждое третье окно в Украине устанавливается именно с фурнитурой AXOR.

Для покупателя AXOR – это оптимальное сочетание цены и качества. Окна с AXOR устанавливаются на десятилетия!

Для производителя оконных конструкций AXOR - тот самый «Sweet Point», когда при оптимальной цене клиент получает стабильно высокое качество и сервис.

В ценуAXOR «вложено», прежде всего, неизменное качество продукта

Активы компании (современный производственный комплекс, собственные лаборатории, квалифицированные кадры), а также территориальное преимущество (расположение завода в Украине, в центральной части), позволяют компании неизменно выпускать продукт высшего качества и формировать доступную ценовую политику, тем самым выгодно отличаясь от конкурентов на украинском рынке.

Высокий уровень партнёрства и сервиса. AXOR уделяет большое внимание развитию партнерских отношений и сервиса для клиентов: предоставление технической и маркетинговой поддержки, проведение обучающих мероприятий для сотрудников и дилеров партнера, складскую логистику, предоставление необходимых инструментов для установки и регулировки фурнитуры и другое.

«Народное голосование» - самый лучший и наглядный показатель выбора украинского производителя и непосредственно украинского покупателя окон.