Минфин обещает не штрафовать бизнес за несвоевременную подачу налоговых накладных из-за хакерской атаки

Министерство финансов Украины планирует освободить от штрафов плательщиков налогов, которые в результате крупнейшей хакерской атаки 27 июня, распространяющей вирус Petya.A, не смогли зарегистрировать вовремя налоговые накладные.

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Об этом говорится в сообщении Минфина на странице в сети Facebook.

В министерстве отметили, что вирус негативно повлиял на возможность компаний выполнять свои обязанности как налогоплательщиков.

«По нашей информации, наиболее болезненной и массовой оказалась проблема регистрации налоговых накладных, выписанных с 1 до 15 июня», - говорится в сообщении.

Минфин напомнил, что за несвоевременную регистрацию налоговых накладных предусмотрены штрафные санкции, при этом действующий Налоговый кодекс не предусматривает нормы, которые освобождали бы плательщика от ответственности в таком случае.

«Мы понимаем, что в случае, если такая регистрация не состоялась из-за вируса, вины плательщика в этом нет. Именно поэтому мы работаем над проектом изменений в Налоговый кодекс, которые позволили бы освобождение плательщиков от штрафных санкций за несвоевременную регистрацию налоговых накладных, выданных в соответствующий период», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 27 июня крупнейшей хакерской атаке, которая распространяет вирус Petya.A, блокирующий работу компьютерных систем, подверглись украинские банки, энергетические компании, государственные интернет-ресурсы и локальные сети, украинские медиа и другие крупные предприятия.

В СБУ считают, что атака вируса-вымогателя, массово заразившего компьютеры украинских компаний, могла быть организована из России или с территорий на Донбассе, контролируемых сепаратистами.

Государственная фискальная служба заявила, что пока не имеет законодательных оснований для продления сроков приема отчетности и налоговых накладных для бизнеса из-за блокировки работы компьютеров, которые были поражены в результате крупнейшей хакерской атаки, распространяющей вирус Petya.A, однако настойчиво рекомендует обращаться в киберполицию, что позволит власти в итоге принять системное решение.