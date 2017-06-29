ГФС не видит оснований для продления сроков приема отчетности для бизнеса из-за вируса Petya.A

Государственная фискальная служба (ГФС) пока не имеет законодательных оснований для продления сроков приема отчетности и налоговых накладных для бизнеса из-за блокировки работы компьютеров, которые были поражены в результате крупнейшей хакерской атаки, распространяющей вирус Petya.A, однако ГФС настойчиво рекомендуют обращаться в киберполицию, что позволит власти в последующем принять системное решение.

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Об этом в комментарии УНИАН сообщила пресс-секретарь и. о. главы ГФС Мирослава Продана Наталья Непряхина.

«С 10 часов запущены системы. Видим, что регистрация налоговых накладных идет. Будем анализировать статистику подачи. Но настоятельно рекомендуем бизнесу, если они имели проблемы, их система была атакована вирусом, обращаться в киберполицию для того, чтобы было принято системное решение. У ГФС пока законодательных оснований продлевать прием отчетности, налоговых накладных и так далее – нет», - сказала она.

Непряхина отметила, что бизнес может зарегистрировать налоговые накладные 29-30 июня, и до подачи отчетности у бизнеса есть еще 20 дней.

Как сообщал УНИАН, 27 июня крупнейшей хакерской атаке, которая распространяет вирус Petya.A, блокирующий работу компьютерных систем, подверглись украинские банки, энергетические компании, государственные интернет-ресурсы и локальные сети, украинские медиа и ряд других крупных предприятий.

Всего, по данным Нацполиции, за последние двое суток 1508 юридических и физических лиц уже подали жалобу в киберполицию о блокировке компьютеров вирусом Petya.A., который шифрует данные на компьютере и требует выкуп.

Специалисты по компьютерной безопасности советуют ничего не платить - никаких ключей после выплаты денег владельцы пораженных компьютеров не получают.

Вместе с тем председатель Глобальной программы Организации Объединенных Наций по киберпреступности Нил Уолш заявил, что следователи до сих пор не могут установить инициаторов последней глобальной кибератаки, но стратегия нападающих указывает, что не деньги были основным мотивом их действий.

В СБУ считают, что атака вируса-вымогателя, массово заразившего компьютеры украинских компаний, может быть организована из России или с территорий на Донбассе, контролируемых сепаратистами.