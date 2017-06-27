Масштабная хакерская атака в Украине: кто попал "под удар" (список)

Крупнейшая хакерская атака, распространяющая вирус, блокирующий работу компьютерных систем, поразила украинские банки, энергетические компании, государственные интернет-ресурсы и локальные сети, украинские медиа и ряд других крупных предприятий.

По информации СМИ, а также исходя из официальных заявлений, были атакованы компьютерные системы «Ощадбанка», «Укргазбанка», банка «Пивденный», банка «ОТР», «ТАСКомбанка». Кроме того, пострадали энергетические компании - ДТЭК, «Киевэнерго», «Укрэнерго», а также сети АЗС. О хакерских атаках сообщили также «Укртелеком», аэропорт «Борисполь», «Укрзализныця», госпредприятие «Антонов», «Укрпочта», «Киевводоканал» и киевский метрополитен.

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Среди крупных компаний частного сектора от вируса пострадали также «Новая почта», сеть магазинов DIY «Эпицентр», промышленно-строительная группа «Ковальская», основные украинские сотовые операторы - «Киевстар», Vodafone и Lifecell.

Пострадали также и медиаресурсы, в том числе - телерадиокомпания «Люкс» (24 канал, радио «Люкс»), канал ATR, медиаресурсы холдинга UMH.

Кроме того, не работают компьютерные системы Кабинета министров и сайт правительства.

При этом во многих случаях симптомы заражения вирусом сходны - компьютеры на операционной системе Windows перезагружаются, после чего пользователи либо просто теряют доступ к файлам, либо еще и получают сообщение о возможности разблокировать работу компьютера и сберечь файлы путем перечисления эквивалента 300 долл. США в криптовалюте Bitcoin.

Специалисты по IT-безопасности для защиты от заражения рекомендуют пользоваться обновленными антивирусами, не скачивать сторонние программы неустановленных разработчиков из неустановленных источников, не переходить по подозрительным ссылкам, в том числе - приходящих по электронной почте и в соцсетях.

Позднее основные мобильные операторы сообщили, что их работа не была нарушена, несмотря на кибератаку.

В то же время об атаке заявила также частная клиника «Борис» - пациенты сегодня не могут попасть на прием. Среди сетей АЗС от вируса пострадали WOG и ТНК. Кроме того, сайт и онлайн-табло аэропорта «Борисполь» также не работают, пассажирам рекомендовано уточнять время вылета у авиакомпаний. С расписанием можно ознакомиться на электронном табло в терминале D.

В «Укрэнерго» сообщили, что энергетическая система находится в безопасности, поскольку управление ею может происходить и без использования программных комплексов на Windows.

Сайты Государственной службы специальной связи и защиты информации, а также Киберполиции не работают, рекомендации от этих органов пока не предоставлены.

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов в своем комментарии сообщил, что Национальный координационный центр кибербезопасности работает по протоколу быстрого реагирования, и все государственные органы, выполняющие его рекомендации, были включены в защищенный периметр (защищенный узел интернет-доступа) и не пострадали.

«Сейчас специалисты по вопросам кибербезопасности в оперативном режиме оказывают помощь госучреждениям, которые по субъективным причинам не вошли в защищенный контур, объектам критической инфраструктуры, а также банковскому сектору», - отметил Турчинов.

По его словам, по итогам первичного анализа вируса в его распространении прослеживается российский след.

Секретарь СНБО подчеркнул, что решения Национального координационного центра кибербезопасности - «это не факультатив и являются обязательными для выполнения всеми государственными учреждениями».

«Речь идет о необходимости всем госучреждениям войти в защищенный контур интернета и выполнять все требования специалистов по кибербезопасности. Также рекомендуем сделать это и банковским учреждениям, в первую очередь - государственным», - сказал он.

Справка УНИАН. 12 мая 2017 года вирус с аналогичным принципом работы WannaCry начал распространяться по миру. При этом больше всего инфицированных компьютеров оказалось в Украине, России, Индии и Тайване. По установленным данным, от вируса пострадало более 500 тыс. компьютеров, а ущерб может составить около 1 млрд долл. Вирус использует уязвимость необновленных операционных систем, большинство инфицированных компьютеров работало под управлением операционных систем от Microsoft.