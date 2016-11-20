В Киеве 21 ноября состоится бизнес-форум для частных предпринимателей и малого бизнеса

На форуме столичная проинформирует о реальные шаги в поддержку малого бизнеса и про новые инициативы, направленные на развитие предпринимательства в Киеве. В частности, о внедрении программ компенсации процентов по банковским кредитам на создание новых рабочих мест.

Кроме того, любой киевский предприниматель на форуме сможет получить консультации и помощь специалистов и экспертов по вопросам ведения бизнеса. Также в открытом диалоге с местной властью участники форума смогут обсудить новые эффективные механизмы стимулирования развития предпринимательства, банковские программы кредитования малого бизнеса и меры по улучшению бизнес климата в стране.

Бизнес форум "Киев - город предпринимателей" пройдет в Колонном зале Киевской городской государственной администрации (г.Киев, ул.Крещатик, 36). Начало в 10:00. Участие в форуме - бесплатное. Регистрация - на kub.pb.ua/forums.

Вместе с тем, в 12:00 состоится пресс-брифинг бизнес-форум "Киев - город предпринимателей" при участии руководства КГГА Плиса, ведущих банкиров и представителей международных организаций.