Делегация Минобороны совершила визит в Эстонию

В состав делегации вошли представители медицинской службы вооруженных сил и Управления информационных технологий Министерства обороны, говорится в сообщении на сайте Министерства обороны.

Целью визита было ознакомление с современными ИТ-решениями в сфере здравоохранения и перенятие практического опыта применения высоких технологий и инновационных методов лечения.

Во время пребывания в Эстонии делегаты совершили визит в парламент Эстонии, где председатель комитета по международным делам парламента Марко Михкельсон рассказал о поддержке, которую оказывает Эстония Украине в это сложное для государства время. В свою очередь полковник медицинской службы Виталий Андронатий выразил благодарность Марко Михкельсону за помощь, которую оказывает Эстония в лечении десяти украинских военных, раненых в зоне АТО.

Также была проведена рабочая встреча с руководством военной медицины Эстонии, где стороны обменялись опытом медицинского обеспечения военнослужащих вооруженных сил Эстонии и вооруженных сил Украины.

Кроме того, состоялся визит в северо-эстонскую региональную больницу, где украинские врачи непосредственно на месте ознакомились с внедренными современными ИТ-решениями в сфере здравоохранения и практическим опытом применения высоких технологий и инновационных методов лечения. Во время визита в больницу делегация Министерства обороны также посетила украинских военных, которые находятся там на лечении, и передала им поздравления из Украины и пожелания скорейшего выздоровления.