В Чернигове восстановили военный тир

Представители местного предприятия «Чезара» и волонтерские организации помогли военнослужащим гарнизона отремонтировать помещение и подготовить его к выполнению практических занятий по огневой подготовке, говорится в сообщении на сайте Министерства обороны.

Отныне тиром будет заниматься одна из воинских частей города. Как сообщил заместитель начальника Черниговского гарнизона подполковник Валерий Сардак, восстановлен тир предоставит возможность военнослужащим чаще выполнять упражнения стрельб из пистолета.

"Теперь мы значительно сэкономим время и средства, ведь раньше для занятий по огневой подготовке нам приходилось выезжать на военный полигон за 40 км от места постоянной дислокации", - сообщил подполковник Валерий Сардак.

Сейчас в военном тире армейцы выполняют упражнения стрельб из пистолета Макарова. В ближайшее время здесь планируют развернуть новые учебные места и применять длинноствольное оружие.