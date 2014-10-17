Семьи погибших в АТО пилотов стали новоселами

Не осталась в стороне этого вопроса и Киевская областная Государственная администрация. Накануне ее глава Владимир Шандра вручил ключи от двух трехкомнатных и одной двухкомнатной квартиры в Борисполе вдовам военнослужащих Бориспольской бригады транспортной авиации Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, которые погибли на востоке Украины.

Квартиры строились по самым высоким стандартам. Сами помещения оборудованы всем необходимым, но требуют дополнительного ремонта. Поэтому руководство области приняло решение выделить каждой семье погибших защитников Украины материальную помощь в размере 30 тыс грн. Далее глава области пообещал помощь с ремонтом квартир, ведь все они имеют достаточно большую общую площадь - от 54 до 91 квадратных метров.

- Никто не заменит женщинам потерянных мужчин, но все, что мы можем, мы сделаем. По любым проблемам и вопросам обращайтесь - поможем, - подчеркнул председатель облгосадминистрации Владимир Шандра.

Виталина Тарасова - вдова военного летчика Героя Украины подполковника Константина Могилка. Ее мужа считали одним из лучших пилотов-транспортников в стране. Она осталась одна воспитывать дочь и сына.

- Очень важно, что в такую тяжелую минуту командование части и руководство района и области не остались в стороне от нашей беды и поддержали нас. Без их поддержки нам было бы труднее, - отметила жена Героя Украины.