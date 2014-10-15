Штаб АТО: ситуация на блокпосту возле Бахмутки сложная, но контролируемая

Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО на странице в соцсети.

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"Личный состав подразделений, который находится на указанном объекте, организовал охрану и оборону, обеспечен средствами огневого поражения и бронетехникой. Осуществляется постоянная коммуникация между личным составом блокпоста и руководством штаба АТО. В рамках взаимодействия, с целью деблокирования блокпоста, силами АТО предоставляется поддержка огневыми средствами и резервными подразделениями", - говорится в сообщении.