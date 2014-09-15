Основным направлением удара российских войск в конце августа был Луганск

Основным направлением удара российских вооруженных сил в конце августа был Луганск. Но общество об этом почти не знало, потому что военные, которые сражались с врагом, не имели времени писать, звонить или ходить по ток-шоу, заявил мынстр обороны Валерий Гелетей, сообщает сайт Министерства обороны.

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"События в Иловайске - это горе для всей страны и для меня лично. Но сегодня, комментируя эти события, много "специалистов" говорят о вещах, которые они объективно не могли знать", - подчеркнул министр.

"Иловайск "начался" с блокирования силами АТО Донецка. Мы уже находились в части города Луганск, следующим шагом должно стать полное освобождение от террористов Донецка, Луганска и Горловки. Именно на этой стадии Путин понял, что война с терроризмом в Украине завершается, и ввел на территорию нашего государства регулярные вооруженные силы Российской Федерации", - отметил Валерий Гелетей.

По словам министра обороны, соответствующее решение было принято российским руководством 25 августа во второй половине дня. "Именно тогда изменился формат войны. От борьбы с террористами и представителями спецслужб России, фсб-шниками, "чеченцами", представителями различных российских ульрас-партий и движений - к широкомасштабной с регулярными вооруженными силами России. Знали ли мы об Иловайске? Да, мы знали. Но основным направлением удара российских вооруженных сил был Луганск. Общество об этом почти не знало, потому что военные, которые сражались с врагом, не имели времени писать, звонить или ходить по ток-шоу. Когда минометы более 40-мм калибра под названием "Тюльпан" разбивали все перекрытия 5-этажных зданий и разрывались в подвале, шансов выжить не было. Но они выжили, удержали и остановили агрессора, остановили танковое наступление на Луганск, остановили реактивную артиллерию, которая работала", - подчеркнул Валерий Гелетей.

Глава оборонного ведомства отметил, что в контексте разговоров о событиях в Иловайске следует понимать, что в то время вооруженные силы противостояли полномасштабному наступлению 6 батальйонно-тактических групп, усиленных новейшим российским оружием, реактивными системами залпового огня "Смерч", "Ураган", "Град" и уже названными минометами.

Он рассказал, что лично общался с десятками людей, которые вышли из-под Иловайска. "Война устанавливает свои правила. То, что там не было подразделений вооруженных сил - неправда. Там были наши подразделения, соответствующие блокпосты, была подтянута реактивная система залпового огня, в постоянной боевой готовности были самолеты", - рассказал министр обороны.

Он сообщил, что именно российские десантники вышли к украинским военным с предложением об обмене пленниками, и именно от них прозвучали слова о необходимости "сделать коридор", чтобы спасти друг другу жизнь.

"Спросите ветеранов той же Афганской войны - есть такие случаи, когда враждующие стороны договариваются, потому что каждый хочет жить. Так же была договоренность между российскими и украинскими командирами на местах. Наши военные вышли из Иловайска без выстрелов, ведь в их колонне были российские десантники, которых договорились отпустить после того, как пройдут по коридору. Но как только эта информация дошла до руководства Генерального штаба вооруженных сил России, пришло указание на расстрел этой колонны", - отметил Валерий Гелетей.

Он подчеркнул, что с получением информации о расстреле колонны из минометов, РСЗО "Град" и "Смерч", реакция была мгновенная.

"Мы подняли боевые самолеты - 2 штурмовика Су-25 и 2 самолета Миг-29. Пилоты шли на смерть, ведь при таких условиях сохранить самолет практически невозможно. Но они понимали, что если не поднимутся и не уничтожат вражеские позиции, шансов выйти не будет ни у кого из колонны. Самолеты выполняли задания на высоте 300 м над землей. Один самолет в этой борьбе мы потеряли", - сообщил министр обороны.

По словам главы оборонного ведомства, изъятые у террористов и российских военных карты говорят о планах за 3 дня установить полный контроль над Донецкой и Луганской областями.

"Мы имели потери, но это остановило агрессию. Всего за те дни под Иловайском, Комсомольским, Новоазовском, Луганском, в боях за луганский аэропорт и под Саур-Могилой у нас насчитывается 181 погибший", - отметил Валерий Гелетей.