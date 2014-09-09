СМИ: Тела погибших под Саур-могилой бойцов обезображены пытками
Некоторые тела украинских военных, погибших во время АТО, поступают из Донбасса со следами пыток.
Волонтеры, которые проводят поиск погибших на территориях, где шли бои, уверяют, что случаев, когда издевались над военными террористы, достаточно, сообщает ТСН.19:30.
Эти ребята ежедневно общаются с волонтерами, которые ищут останки украинских военных на контролируемой боевиками территории. Тела находят в так называемой "зеленке" и вблизи высот, где шли бои. Останки бойцов, которых нашли на месте полевого лагеря в районе Саур-Могилы, были искажены до неузнаваемости.
"Там были следы пыток - отрубленные фаланги пальцев, руки выкручены, куски тел, следы удушья были", - рассказывает офицер сил военно-гражданского сотрудничества Юрий Стоянский.
Читайте такжеООН: Боевики на востоке Украины виновны в убийствах, похищениях и пыткахПредварительно известно, что бойцов жестоко пытали в плену. Большинство из них погибли во время минометного обстрела лагеря, где их удерживали боевики.
Очередную партию погибших привозят к станции Чаплино на границе Донетчины и Днепропетровщины. Куда тела доставлять дальше, волонтеры пока не знают, все местные морги переполнены. Пока тела будут храниться в рефрижераторе просто на железнодорожной станции. После идентификации ребят обещают похоронить как героев, но когда тела хотя бы просто доставят в морг, сказать трудно.
И в Запорожье, и в Днепропетровске фактически уже негде хранить тела погибших.