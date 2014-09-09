СМИ: Тела погибших под Саур-могилой бойцов обезображены пытками

Волонтеры, которые проводят поиск погибших на территориях, где шли бои, уверяют, что случаев, когда издевались над военными террористы, достаточно, сообщает ТСН.19:30.

Эти ребята ежедневно общаются с волонтерами, которые ищут останки украинских военных на контролируемой боевиками территории. Тела находят в так называемой "зеленке" и вблизи высот, где шли бои. Останки бойцов, которых нашли на месте полевого лагеря в районе Саур-Могилы, были искажены до неузнаваемости.

"Там были следы пыток - отрубленные фаланги пальцев, руки выкручены, куски тел, следы удушья были", - рассказывает офицер сил военно-гражданского сотрудничества Юрий Стоянский.

Читайте такжеООН: Боевики на востоке Украины виновны в убийствах, похищениях и пыткахПредварительно известно, что бойцов жестоко пытали в плену. Большинство из них погибли во время минометного обстрела лагеря, где их удерживали боевики.

Очередную партию погибших привозят к станции Чаплино на границе Донетчины и Днепропетровщины. Куда тела доставлять дальше, волонтеры пока не знают, все местные морги переполнены. Пока тела будут храниться в рефрижераторе просто на железнодорожной станции. После идентификации ребят обещают похоронить как героев, но когда тела хотя бы просто доставят в морг, сказать трудно.

И в Запорожье, и в Днепропетровске фактически уже негде хранить тела погибших.