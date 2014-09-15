В бою возле Донецкого аэропорта погибли трое бойцов АТО, есть раненые - СМИ

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сказал подполковник МВД Владимир Шилов.

"Погибли трое моих товарищей, трое моих подчиненных, еще несколько человек ранены", - рассказал подполковник.

Также он добавил, что сейчас под угрозой находятся Карловка и Пески. "Если упадут Пески - рухнет вся линия обороны", - добавил он.

Читайте такжеСилы АТО отбили штурм аэродрома Донецка и прорыв боевиков из Пантелеймоновки

Также под угрозой оказались аэропорт, Авдеевка, Красногоровка и Марьинка.

Шилов подчеркнул, что никакого режима прекращения огня на Донетчине нет, а боевые действия только активизировались.

Напомним, 12 сентября около 20:00 боевики начали масштабный штурм Донецкого аэропорта.