В бою возле Донецкого аэропорта погибли трое бойцов АТО, есть раненые - СМИ
01:09, 15 сентября 2014Политика
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В ходе ожесточенного боя возле аэропорта Донецка погибли трое бойцов АТО, еще несколько человек получили ранения различной степени тяжести.
В бою возле Донецкого аэропорта погибли трое бойцов АТО, есть раненые / segodnya.ua
Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сказал подполковник МВД Владимир Шилов.
"Погибли трое моих товарищей, трое моих подчиненных, еще несколько человек ранены", - рассказал подполковник.
Также он добавил, что сейчас под угрозой находятся Карловка и Пески. "Если упадут Пески - рухнет вся линия обороны", - добавил он.
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Также под угрозой оказались аэропорт, Авдеевка, Красногоровка и Марьинка.
Шилов подчеркнул, что никакого режима прекращения огня на Донетчине нет, а боевые действия только активизировались.
Напомним, 12 сентября около 20:00 боевики начали масштабный штурм Донецкого аэропорта.
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