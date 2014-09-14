СМИ: все грузовики из российского гуманитарного конвоя вернулись из Луганска в РФ

Последний грузовик конвоя МЧС РФ, доставившего в Луганск гуманитарную помощь, пересек границу и вернулся на территорию России, сообщает ИТАР-ТАСС.

"Все машины без каких-либо инцидентов добрались до украинско-российской границы и в 18:30 мск последняя из них пересекла границу", - сказал собеседник агентства.

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Число машин из второго гуманитарного конвоя, которые вернулись в РФ, совпадает с тем, которая выехала из России, заявил руководитель пресс-службы Южного таможенного управления Раян Фарукшин. "Все машины, которые выезжали из РФ, вернулись пустыми. Их количество совпадает с тем, которые выезжали", - сказал Фарукшин.