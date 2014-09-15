Гелетей: "Мы хотим мира, но если договоренности о перемирии будут нарушены, будем защищать свою землю"

"Перемирие на востоке Украины не говорит о том, что мы в безопасности", - заявил министр обороны Валерий Гелетей, говорится в сообщении на сайте Министерства обороны.

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"Ситуация в настоящее время непростая, ведь часть вооруженных сил России покинула территорию Украины, но на нашей территории находится еще немало российских военных и техники. Хотя и не с такой интенсивностью, как раньше, но продолжаются обстрелы позиций сил АТО. Несмотря на это, мы готовимся к обороне рубежей. Делаются соответствующие укрепления, фортификационные сооружения", - рассказал министр обороны.

По словам руководителя оборонного ведомства, также определен руководитель обороны в Мариуполе.

"Армия только тогда сильна, когда вместе с народом. Народ и его вооруженные силы - это единое целое. Эта война сделала нас сильнее", - подчеркнул министр обороны.

"Сейчас, когда продолжается перемирие, мы несем ответственность за все договоренности. Мы хотим мира, но если договоренности о перемирии будут нарушены, будем защищать свою землю с оружием будем освобождать наши населенные пункты", - подчеркнул Валерий Гелетей.