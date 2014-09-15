Гелетей: из Иловайска выведены все бойцы АТО

"В этот понедельник мы вывели последнюю группу наших бойцов из города Иловайска", - сказал министр, уточнив, что это удалось сделать благодаря режиму радиотишины, введенного в расположении сил АТО, передает ZN.UA.

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Как сообщал УНИАН, Валерий Гелетей заявлял, что в боях под Иловайском погибли не менее 107 украинских военнослужащих и более 300 российских.

Напомним, что в конце августа в Иловайске бойцы сил АТО попали в окружение боевиков и российских военных. В результате чего погибло значительное количество украинских военных, многие были взяты в плен.