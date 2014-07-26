Президент отметил наградами группу военнослужащих за мужество и героизм

Президент Украины, верховный главнокомандующий вооруженных сил Петр Порошенко подписал указ №619/2014 "О награждении государственными наградами Украины".

"За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, постановляю - в вооруженных силах Украины наградить орденом Богдана Хмельницкого III степени: БУТНІЦЬКОГО Максима Александровича - лейтенанта ВЕЛЕВА Артема Николаевича - майора ЗАБРОДСКОГО Романа Анатольевича - майора ЗАЙЧЕНКО Андрея Викторовича - лейтенанта КОМАРОВА Максима Анатольевича - старшего лейтенанта КОТЕНКО Артема Павловича - майора НЕСТЕРЕНКО Евгения Викторовича - капитана ОЛЕЙНИКА Дмитрия Олеговича - старшего лейтенанта ПИЛИПЧУКА Виталия Васильевича - старшего лейтенанта ПРИВОЙ Романа Викторовича - капитана РЫНДИНА Юрия Игоревича - капитана СТЕБИХОВА Петра Владимировича - капитана ЧЕРКАСЩИНА Сергея Витальевича - капитана ЯВКУНА Алексея Игоревича - майора Наградить орденом «За мужество» III степени АДАМЬОНКА Сергея Александровича - сержанта АЛЕКСАНДРОВА Сергея Сергеевича - солдата БЕШЕЛЮ Михаила Г еоргійовича - солдата БИКЕРСКОГО Андрея Валерьевича - старшего солдата БЕЛОУСА Александра Васильевича - старшину БЛЫЩИКА Вадима Адамовича - сержанта БУЛАНОВА Владимира Алексеевича - солдата БУРЯКА Григория Григорьевича - старшего солдата ВАНКОНЧУКА Андрея Александровича - сержанта ВАСИЛЕНКО Андрея Витальевича - солдата ВАЩЕНЮ Ивана Петровича (посмертно) - солдата ВИШНЯКА Богдана Юрьевича - солдата ВИТРЕНКО Игоря Владимировича - солдата ВОЛЕНКО Антона Дмитриевича - старшего солдата ВОРОБЬЕВА Евгения Г еннадійовича - солдата ВОРОНОВА Олега Федоровича - солдата ВУЛПЕ Степана Васильевича - старшего сержанта ГЕЙКА Игоря Тарасовича - младшего сержанта ГИНДУ Ивана Ильича - солдата ГНИПА Владимира Геннадьевича - солдата ГОДОВАНЦА Евгения Михайловича - солдата ГРИЩЕНКО Александра Сергеевича - солдата ДИКАРЯ Игоря Владимировича - старшего солдата ДРОЗДЮКА Илью Ивановича - солдата ДРУЗЯ Рустама Ивановича - младшего сержанта ЕВЧАКА Александра Васильевича - солдата ЖЕРЕБЦОВА Бориса Викторовича - солдата ЗАБРОДСКОГО Романа Викторовича - младшего сержанта ЗИНКЕВИЧА Александра Николаевича - солдата ЗУБЕЙКО Сергея Владимировича - солдата ЗУБОВА Станислава Викторовича - солдата ИГНАТЧЕНКО Антона Геннадьевича (посмертно) - солдата КАЛИТЮКА Сергея Николаевича - младшего сержанта КАРТАВОГО Александра Николаевича - старшего прапорщика КАЩУКА Олега Владимировича - старшего прапорщика КИРИЛЮКА Александра Яковлевича - прапорщика КИДОНА Романа Анатольевича - солдата КЛИМЕНКО Руслана Ивановича - солдата КЛИМЧУКА Виталия Владимировича - младшего сержанта КОВАЛЕНКО Александра Сергеевича - солдата КОВТАША Андрея Васильевича - солдата КОСТРУБСКОГО Александра Васильевича - солдата КОЧЕТОВА Алексея Анатольевича - старшего сержанта КРАСНЯНЧИНА Александра Анатольевича - солдата КРИВОШЕЮ Максима Сергеевича - сержанта КРОХМАЛЯ Владимира Антоновича (посмертно) - младшего сержанта КСЕНОФОНТОВА Дмитрия Ивановича - старшего солдата ШАР Михаила Васильевича (посмертно) - солдата КУРГАНА Степана Емельяновича - прапорщика КУЧЕРОВА Виталия Петровича - солдата ЛАБУНЦА Евгения Сергеевича (посмертно) - старшего солдата ЛЕВУША Александра Анатольевича - солдата ЛЮТИКА Дмитрия Васильевича - солдата МАГЛЕВАНОГО Антона Ивановича - солдата МАРКИНА Максима Сергеевича - старшего солдата МАРТИНА Сергея Васильевича (посмертно) - солдата МАХОВА Дмитрия Петровича - солдата МЕЛЬНИЧЕНКО Максима Валерьевича - солдата МОСКАЛЕНКО Сергея Викторовича - солдата НАПРЕЕНКОВА Андрея Ивановича - старшего солдата ОГОРОДНИКА Сергея Александровича - солдата ОСИПОВА Александра Сергеевича - солдата ПАЛИЯ Максима Ивановича - старшего солдата ПАЛЬКА Василия Николаевича - старшего сержанта ПОЛЮКА Романа Анатольевича - младшего сержанта ПОПАДИНЦУ Александра Юрьевича (посмертно) - младшего сержанта ПОПЕНКО Юрия Владимировича - солдата ПОПОВИЧА Роланда Стефановича (посмертно) - солдата ПРИБИШ Владимира Павловича - солдата ПРОНИНА Сергея Валерьевича - солдата РИМАРЕВА Владимира Ивановича - старшину РОГУЗЬКА Сергея Петровича - младшего сержанта РОМАНЧУКА Андрея Валерьевича - старшего солдата РУСИНА Василия Ивановича - старшего сержанта САВЧЕНКО Олега Олеговича - старшего солдата СЕРЕБРЯКОВА Александра Викторовича (посмертно) - старшего солдата СЕРЕМБИЦКОГО Олега Юрьевича - старшего солдата СКРИПНИКА Александра Николаевича - солдата СТЕПАНЕНКО Николая Анатольевича - старшего сержанта СТРАТУЛАТА Владимира Николаевича - сержанта СУХОРУКОВА Сергея Сергеевича - старшего солдата ТАРНАВСКОГО Александра Алексеевича - солдата ТАТАРИНОВА Сергея Петровича (посмертно) - сержанта ТЫШКИВСКОГО Богдана Николаевича - младшего сержанта ТКАЧЕНКО Андрея Николаевича - прапорщика ТОРЖАНСКОГО Олега Николаевича - солдата ТРУНОВА Сергея Александровича - сержанта ХЛЯНА Романа Васильевича - сержанта ЦАЛЬ-ЦАЛКО Виталия Васильевича - солдата ЦАЛЬ-ЦАЛКО Анатолия Витальевича - солдата ШЕРСТНЕВА Сергея Андреевича (посмертно) - солдата ЮРЧЕНКО Юрия Валерьевича - солдата ЯКИМОВА Александра Валерьевича (посмертно) - старшего солдата ЯРИША Руслана Анатольевича - старшего солдата

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