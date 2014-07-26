Президент отметил наградами группу военнослужащих за мужество и героизм

18:44, 26 июля 2014
Армия
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Президент Украины, верховный главнокомандующий вооруженных сил Петр Порошенко подписал указ №619/2014 "О награждении государственными наградами Украины".

Порошенко нагородив выйськовослужбовцыв / Фото УНИАН

"За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, постановляю - в вооруженных силах Украины наградить орденом Богдана Хмельницкого III степени:

БУТНІЦЬКОГО Максима Александровича - лейтенанта

ВЕЛЕВА Артема Николаевича - майора

ЗАБРОДСКОГО Романа Анатольевича - майора

ЗАЙЧЕНКО Андрея Викторовича - лейтенанта

КОМАРОВА Максима Анатольевича - старшего лейтенанта

КОТЕНКО Артема Павловича - майора

НЕСТЕРЕНКО Евгения Викторовича - капитана

ОЛЕЙНИКА Дмитрия Олеговича - старшего лейтенанта

ПИЛИПЧУКА Виталия Васильевича - старшего лейтенанта

ПРИВОЙ Романа Викторовича - капитана

РЫНДИНА Юрия Игоревича - капитана

СТЕБИХОВА Петра Владимировича - капитана

ЧЕРКАСЩИНА Сергея Витальевича - капитана

ЯВКУНА Алексея Игоревича - майора

Наградить орденом «За мужество» III степени

АДАМЬОНКА Сергея Александровича - сержанта

АЛЕКСАНДРОВА Сергея Сергеевича - солдата

БЕШЕЛЮ Михаила Г еоргійовича - солдата

БИКЕРСКОГО Андрея Валерьевича - старшего солдата

БЕЛОУСА Александра Васильевича - старшину

БЛЫЩИКА Вадима Адамовича - сержанта

БУЛАНОВА Владимира Алексеевича - солдата

БУРЯКА Григория Григорьевича - старшего солдата

ВАНКОНЧУКА Андрея Александровича - сержанта

ВАСИЛЕНКО Андрея Витальевича - солдата

ВАЩЕНЮ Ивана Петровича (посмертно) - солдата

ВИШНЯКА Богдана Юрьевича - солдата

ВИТРЕНКО Игоря Владимировича - солдата

ВОЛЕНКО Антона Дмитриевича - старшего солдата

ВОРОБЬЕВА Евгения Г еннадійовича - солдата

ВОРОНОВА Олега Федоровича - солдата

ВУЛПЕ Степана Васильевича - старшего сержанта

ГЕЙКА Игоря Тарасовича - младшего сержанта

ГИНДУ Ивана Ильича - солдата

ГНИПА Владимира Геннадьевича - солдата

ГОДОВАНЦА Евгения Михайловича - солдата

ГРИЩЕНКО Александра Сергеевича - солдата

ДИКАРЯ Игоря Владимировича - старшего солдата

ДРОЗДЮКА Илью Ивановича - солдата

ДРУЗЯ Рустама Ивановича - младшего сержанта

ЕВЧАКА Александра Васильевича - солдата

ЖЕРЕБЦОВА Бориса Викторовича - солдата

ЗАБРОДСКОГО Романа Викторовича - младшего сержанта

ЗИНКЕВИЧА Александра Николаевича - солдата

ЗУБЕЙКО Сергея Владимировича - солдата

ЗУБОВА Станислава Викторовича - солдата

ИГНАТЧЕНКО Антона Геннадьевича (посмертно) - солдата

КАЛИТЮКА Сергея Николаевича - младшего сержанта

КАРТАВОГО Александра Николаевича - старшего прапорщика

КАЩУКА Олега Владимировича - старшего прапорщика

КИРИЛЮКА Александра Яковлевича - прапорщика

КИДОНА Романа Анатольевича - солдата

КЛИМЕНКО Руслана Ивановича - солдата

КЛИМЧУКА Виталия Владимировича - младшего сержанта

КОВАЛЕНКО Александра Сергеевича - солдата

КОВТАША Андрея Васильевича - солдата

КОСТРУБСКОГО Александра Васильевича - солдата

КОЧЕТОВА Алексея Анатольевича - старшего сержанта

КРАСНЯНЧИНА Александра Анатольевича - солдата

КРИВОШЕЮ Максима Сергеевича - сержанта

КРОХМАЛЯ Владимира Антоновича (посмертно) - младшего сержанта

КСЕНОФОНТОВА Дмитрия Ивановича - старшего солдата

ШАР Михаила Васильевича (посмертно) - солдата

КУРГАНА Степана Емельяновича - прапорщика

КУЧЕРОВА Виталия Петровича - солдата

ЛАБУНЦА Евгения Сергеевича (посмертно) - старшего солдата

ЛЕВУША Александра Анатольевича - солдата

ЛЮТИКА Дмитрия Васильевича - солдата

МАГЛЕВАНОГО Антона Ивановича - солдата

МАРКИНА Максима Сергеевича - старшего солдата

МАРТИНА Сергея Васильевича (посмертно) - солдата

МАХОВА Дмитрия Петровича - солдата

МЕЛЬНИЧЕНКО Максима Валерьевича - солдата

МОСКАЛЕНКО Сергея Викторовича - солдата

НАПРЕЕНКОВА Андрея Ивановича - старшего солдата

ОГОРОДНИКА Сергея Александровича - солдата

ОСИПОВА Александра Сергеевича - солдата

ПАЛИЯ Максима Ивановича - старшего солдата

ПАЛЬКА Василия Николаевича - старшего сержанта

ПОЛЮКА Романа Анатольевича - младшего сержанта

ПОПАДИНЦУ Александра Юрьевича (посмертно) - младшего сержанта

ПОПЕНКО Юрия Владимировича - солдата

ПОПОВИЧА Роланда Стефановича (посмертно) - солдата

ПРИБИШ Владимира Павловича - солдата

ПРОНИНА Сергея Валерьевича - солдата

РИМАРЕВА Владимира Ивановича - старшину

РОГУЗЬКА Сергея Петровича - младшего сержанта

РОМАНЧУКА Андрея Валерьевича - старшего солдата

РУСИНА Василия Ивановича - старшего сержанта

САВЧЕНКО Олега Олеговича - старшего солдата

СЕРЕБРЯКОВА Александра Викторовича (посмертно) - старшего солдата

СЕРЕМБИЦКОГО Олега Юрьевича - старшего солдата

СКРИПНИКА Александра Николаевича - солдата

СТЕПАНЕНКО Николая Анатольевича - старшего сержанта

СТРАТУЛАТА Владимира Николаевича - сержанта

СУХОРУКОВА Сергея Сергеевича - старшего солдата

ТАРНАВСКОГО Александра Алексеевича - солдата

ТАТАРИНОВА Сергея Петровича (посмертно) - сержанта

ТЫШКИВСКОГО Богдана Николаевича - младшего сержанта

ТКАЧЕНКО Андрея Николаевича - прапорщика

ТОРЖАНСКОГО Олега Николаевича - солдата

ТРУНОВА Сергея Александровича - сержанта

ХЛЯНА Романа Васильевича - сержанта

ЦАЛЬ-ЦАЛКО Виталия Васильевича - солдата

ЦАЛЬ-ЦАЛКО Анатолия Витальевича - солдата

ШЕРСТНЕВА Сергея Андреевича (посмертно) - солдата

ЮРЧЕНКО Юрия Валерьевича - солдата

ЯКИМОВА Александра Валерьевича (посмертно) - старшего солдата

ЯРИША Руслана Анатольевича - старшего солдата

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