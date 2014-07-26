Президент отметил наградами группу военнослужащих за мужество и героизм
Президент Украины, верховный главнокомандующий вооруженных сил Петр Порошенко подписал указ №619/2014 "О награждении государственными наградами Украины".
"За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, постановляю - в вооруженных силах Украины наградить орденом Богдана Хмельницкого III степени:
БУТНІЦЬКОГО Максима Александровича - лейтенанта
ВЕЛЕВА Артема Николаевича - майора
ЗАБРОДСКОГО Романа Анатольевича - майора
ЗАЙЧЕНКО Андрея Викторовича - лейтенанта
КОМАРОВА Максима Анатольевича - старшего лейтенанта
КОТЕНКО Артема Павловича - майора
НЕСТЕРЕНКО Евгения Викторовича - капитана
ОЛЕЙНИКА Дмитрия Олеговича - старшего лейтенанта
ПИЛИПЧУКА Виталия Васильевича - старшего лейтенанта
ПРИВОЙ Романа Викторовича - капитана
РЫНДИНА Юрия Игоревича - капитана
СТЕБИХОВА Петра Владимировича - капитана
ЧЕРКАСЩИНА Сергея Витальевича - капитана
ЯВКУНА Алексея Игоревича - майора
Наградить орденом «За мужество» III степени
АДАМЬОНКА Сергея Александровича - сержанта
АЛЕКСАНДРОВА Сергея Сергеевича - солдата
БЕШЕЛЮ Михаила Г еоргійовича - солдата
БИКЕРСКОГО Андрея Валерьевича - старшего солдата
БЕЛОУСА Александра Васильевича - старшину
БЛЫЩИКА Вадима Адамовича - сержанта
БУЛАНОВА Владимира Алексеевича - солдата
БУРЯКА Григория Григорьевича - старшего солдата
ВАНКОНЧУКА Андрея Александровича - сержанта
ВАСИЛЕНКО Андрея Витальевича - солдата
ВАЩЕНЮ Ивана Петровича (посмертно) - солдата
ВИШНЯКА Богдана Юрьевича - солдата
ВИТРЕНКО Игоря Владимировича - солдата
ВОЛЕНКО Антона Дмитриевича - старшего солдата
ВОРОБЬЕВА Евгения Г еннадійовича - солдата
ВОРОНОВА Олега Федоровича - солдата
ВУЛПЕ Степана Васильевича - старшего сержанта
ГЕЙКА Игоря Тарасовича - младшего сержанта
ГИНДУ Ивана Ильича - солдата
ГНИПА Владимира Геннадьевича - солдата
ГОДОВАНЦА Евгения Михайловича - солдата
ГРИЩЕНКО Александра Сергеевича - солдата
ДИКАРЯ Игоря Владимировича - старшего солдата
ДРОЗДЮКА Илью Ивановича - солдата
ДРУЗЯ Рустама Ивановича - младшего сержанта
ЕВЧАКА Александра Васильевича - солдата
ЖЕРЕБЦОВА Бориса Викторовича - солдата
ЗАБРОДСКОГО Романа Викторовича - младшего сержанта
ЗИНКЕВИЧА Александра Николаевича - солдата
ЗУБЕЙКО Сергея Владимировича - солдата
ЗУБОВА Станислава Викторовича - солдата
ИГНАТЧЕНКО Антона Геннадьевича (посмертно) - солдата
КАЛИТЮКА Сергея Николаевича - младшего сержанта
КАРТАВОГО Александра Николаевича - старшего прапорщика
КАЩУКА Олега Владимировича - старшего прапорщика
КИРИЛЮКА Александра Яковлевича - прапорщика
КИДОНА Романа Анатольевича - солдата
КЛИМЕНКО Руслана Ивановича - солдата
КЛИМЧУКА Виталия Владимировича - младшего сержанта
КОВАЛЕНКО Александра Сергеевича - солдата
КОВТАША Андрея Васильевича - солдата
КОСТРУБСКОГО Александра Васильевича - солдата
КОЧЕТОВА Алексея Анатольевича - старшего сержанта
КРАСНЯНЧИНА Александра Анатольевича - солдата
КРИВОШЕЮ Максима Сергеевича - сержанта
КРОХМАЛЯ Владимира Антоновича (посмертно) - младшего сержанта
КСЕНОФОНТОВА Дмитрия Ивановича - старшего солдата
ШАР Михаила Васильевича (посмертно) - солдата
КУРГАНА Степана Емельяновича - прапорщика
КУЧЕРОВА Виталия Петровича - солдата
ЛАБУНЦА Евгения Сергеевича (посмертно) - старшего солдата
ЛЕВУША Александра Анатольевича - солдата
ЛЮТИКА Дмитрия Васильевича - солдата
МАГЛЕВАНОГО Антона Ивановича - солдата
МАРКИНА Максима Сергеевича - старшего солдата
МАРТИНА Сергея Васильевича (посмертно) - солдата
МАХОВА Дмитрия Петровича - солдата
МЕЛЬНИЧЕНКО Максима Валерьевича - солдата
МОСКАЛЕНКО Сергея Викторовича - солдата
НАПРЕЕНКОВА Андрея Ивановича - старшего солдата
ОГОРОДНИКА Сергея Александровича - солдата
ОСИПОВА Александра Сергеевича - солдата
ПАЛИЯ Максима Ивановича - старшего солдата
ПАЛЬКА Василия Николаевича - старшего сержанта
ПОЛЮКА Романа Анатольевича - младшего сержанта
ПОПАДИНЦУ Александра Юрьевича (посмертно) - младшего сержанта
ПОПЕНКО Юрия Владимировича - солдата
ПОПОВИЧА Роланда Стефановича (посмертно) - солдата
ПРИБИШ Владимира Павловича - солдата
ПРОНИНА Сергея Валерьевича - солдата
РИМАРЕВА Владимира Ивановича - старшину
РОГУЗЬКА Сергея Петровича - младшего сержанта
РОМАНЧУКА Андрея Валерьевича - старшего солдата
РУСИНА Василия Ивановича - старшего сержанта
САВЧЕНКО Олега Олеговича - старшего солдата
СЕРЕБРЯКОВА Александра Викторовича (посмертно) - старшего солдата
СЕРЕМБИЦКОГО Олега Юрьевича - старшего солдата
СКРИПНИКА Александра Николаевича - солдата
СТЕПАНЕНКО Николая Анатольевича - старшего сержанта
СТРАТУЛАТА Владимира Николаевича - сержанта
СУХОРУКОВА Сергея Сергеевича - старшего солдата
ТАРНАВСКОГО Александра Алексеевича - солдата
ТАТАРИНОВА Сергея Петровича (посмертно) - сержанта
ТЫШКИВСКОГО Богдана Николаевича - младшего сержанта
ТКАЧЕНКО Андрея Николаевича - прапорщика
ТОРЖАНСКОГО Олега Николаевича - солдата
ТРУНОВА Сергея Александровича - сержанта
ХЛЯНА Романа Васильевича - сержанта
ЦАЛЬ-ЦАЛКО Виталия Васильевича - солдата
ЦАЛЬ-ЦАЛКО Анатолия Витальевича - солдата
ШЕРСТНЕВА Сергея Андреевича (посмертно) - солдата
ЮРЧЕНКО Юрия Валерьевича - солдата
ЯКИМОВА Александра Валерьевича (посмертно) - старшего солдата
ЯРИША Руслана Анатольевича - старшего солдата