В Либерию отправился очередной украинский контингент

Об этом сообщили УНИАН в региональном медиа-центре Министерства обороны Украины (г. Львов).

Как отметил командир отряда полковник Петр Плис „сформированный вертолетный отряд полностью готов к выполнению заданий по назначению и с честью выполнит почетную миротворческую миссию”.

Читайте такжеУкраинские вертолетчики провели уже более 50 тысяч часов в либерийском небе„Отметим, что, несмотря на напряженную ситуацию в государстве, Украина остается полноправным участником международных миротворческих программ и выполняет все пункты международных договоренностей и обязательств относительно участия подразделений Вооруженных сил Украины в проведении такого рода операций”, - говорится в сообщении медиа-центра.

Справка УНИАН. 56-й отдельный вертолетный отряд ВС Украины выполняет задания в составе Миссии ООН в Либерии с января 2004 года. Общая численность отряда - 275 военнослужащих. На вооружении отряда состоят 8 вертолетов Ми-8 и 3 вертолета Ми-24.

Среди основных заданий Миссии ООН в Либерии, которые выполняют украинские авиаторы, – перевозка персонала Миссии и высокопоставленных лиц, перевозка грузов, медицинская транспортировка, эвакуация раненых, полеты наблюдения, воздушное сопровождение перемещения войск.

Также украинские миротворцы участвуют в организации и проведении поисково-спасательных операций.