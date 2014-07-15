Самолет Ан-26 был сбит российскими вооруженными силами - глава СБУ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал журналистам глава СБУ Валентин Наливайченко.

По его словам, результат расследования сегодня, 15 июля, будет представлен президенту Украины Петру Порошенко.

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«Закончилось расследование. Есть неопровержимые доказательства, которые сначала в рамках дела будут доложены президенту, а потом будут опубликованы», - сказал Наливайченко.

Как сообщал УНИАН, 14 июля в Луганской области террористы сбили украинский военно-транспортный самолет Ан-26. В самолете, кроме 7 членов экипажа, пассажиров не было, был только один человек, который сопровождал груз.

По словам пресс-секретаря АТО Владислав Селезнев, двое членов экипажа сбитого самолета Ан-26 находятся в плену у боевиков, судьба шести остальных неизвестна.

Ранее министр обороны Украины Валерий Гелетей высказал предположение, что украинский самолет был сбит с территории Российской Федерации, однако подтверждения этому не было.