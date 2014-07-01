Порошенко поздравил бойцов АТО с восстановлением контроля над пунктом пропуска «Должанский»

Президент Украины Петр Порошенко поздравил с первой победой после возобновления антитеррористической операции Вооруженные силы и пограничников, которые восстановили контроль над пунктом пропуска «Должанский».

Читайте такжеСилы АТО восстановили контроль над пунктом пропуска "Должанский"

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, в течение последнего времени ВСУ совместно с Государственной пограничной службой восстановили контроль над пунктом пропуска «Должанский» и возобновили его роботу.

Саперы разминировали пункт пропуска и прилегающие автодороги, обезвредили 15 взрывных устройств на подъездах и 20 непосредственно в пункте пропуска.