Порошенко поздравил бойцов АТО с восстановлением контроля над пунктом пропуска «Должанский»
18:00, 01 июля 2014Армия
0
Саперы разминировали пункт пропуска и прилегающие автодороги, обезвредили 15 взрывных устройств на подъездах и 20 непосредственно в пункте пропуска.
Порошенко поздравил бойцов АТО с восстановлением контроля над ПП «Должанский» / Фото УНИАН
Президент Украины Петр Порошенко поздравил с первой победой после возобновления антитеррористической операции Вооруженные силы и пограничников, которые восстановили контроль над пунктом пропуска «Должанский».
Читайте такжеСилы АТО восстановили контроль над пунктом пропуска "Должанский"
Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, в течение последнего времени ВСУ совместно с Государственной пограничной службой восстановили контроль над пунктом пропуска «Должанский» и возобновили его роботу.
Саперы разминировали пункт пропуска и прилегающие автодороги, обезвредили 15 взрывных устройств на подъездах и 20 непосредственно в пункте пропуска.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter