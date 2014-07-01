Порошенко призвал ЕС действовать более решительно

Как сообщает пресс-служба президента, об этом он сказал во время встречи с министром иностранных дел Швеции Карлом Бильдтом.Читайте такжеКонсультации по урегулированию ситуации на Донбассе могут пройти в Минске - Геращенко

Глава МИД Швеции с пониманием отнесся к решению главы государства завершить действие режима прекращения огня в Донбассе. Он поддержал готовность Порошенко вернуться к режиму неприменения силы на условиях, отраженных в решении Европейского Совета от 27 июня, а именно – двустороннее прекращение огня и ведение надежного контроля на украинско-российской границе под мониторингом ОБСЕ, освобождение всех без исключения заложников, и готовность начать политические переговоры по реализации мирного плана президента.

Также Порошенко проинформировал о работе над внутренними реформами и получил поддержку намерения реализовать совместные с ЕС проекты для масштабного создания рабочих мест на востоке Украины.