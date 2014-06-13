В Днепропетровской областной больнице проходят лечение 17 участников АТО

Как сообщил заместитель главного врача областной клинической больницы имени И. И. Мечникова по хирургической помощи Юрий Скребец, почти ежедневно в больницу поступают пациенты с тяжелыми ранениями. В основном это серьезные ранения головы, пулевые ранения грудной клетки, брюшной полости, тяжелые огнестрельные переломы костей конечностей и т.д.

"В настоящее время в больнице проходят лечение 17 раненых, среди них - военнослужащие Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии и Министерства внутренних дел Украины. Благодаря квалифицированной медицинской помощи все идут на поправку", - рассказал Юрий Скребец.

Начиная с 10 апреля в Днепропетровской областной клинической больнице имени И. И. Мечникова прошли лечение более тридцати тяжелораненых участников АТО. Большинство их боевых ранений ранее считались несовместимыми с жизнью, однако благодаря высокому профессионализму медицинского персонала и высокому развитию медицины в областной клинической больнице, все тяжелораненые были спасены. За весь этот период медицинское учреждение не потеряло ни одного пациента.

Для проведения лечения и реабилитации пострадавших военных клиническая больница обеспечена всем необходимым. Врачи постоянно занимаются состоянием раненых, при необходимости - приглашают на консультации и коррекцию терапии ведущих специалистов военной медицины из разных регионов Украины.