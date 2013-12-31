Фрегат «Гетман Сагайдачный» 2014 год встретит патрулированием в Аденском заливе

В новогоднюю ночь «Гетман Сагайдачный» будет находиться на расстоянии нескольких сотен морских миль от порта Джибути, который он оставил 26 декабря с целью выполнения задач шестого, последнего патрулирования в рамках операции НАТО по противодействию пиратству на море «Океанский щит». Основной задачей патрулирования, которое продлится до 3 января 2014 года, является обеспечение безопасности судоходства в определенных районах Аденского залива, в частности, у побережья Сомали.

Патрулирование в районе Африканского рога украинский военный фрегат в составе международной тактической группы кораблей осуществляет с октября текущего года.

Планируется, что 3 января следующего года украинский национальный контингент присоединится к операции Европейского Союза «EU NAVFOR ATALANTA».

Как сообщалось, 8 октября 2013 Верховная Рада Украины приняла закон «Об одобрении решения Президента Украины о направлении национального контингента для участия Украины в операции «Океанский Щит» и в операции Европейского Союза «EU NAVFOR ATALANTA». 24 сентября фрегат «Гетман Сагайдачный» с вертолетом Ка-27 и группой специального назначения (досмотровая команда) на борту отправился в поход для участия в операции НАТО по противодействию пиратству на море «Океанский Щит» и операции Европейского Союза «Аталанта» в районе Аденского залива, Красного моря и в западной части Индийского океана.