В гражданскую жизнь с престижной профессией

Первый набор состоялся еще в 1999 году с языковых курсов, позже началось сотрудничество с курсами экономических направлений, при финансировании НАТО.

– На сегодняшний день мы подготовили 104 группы военнослужащих по многим специальностям, актуальным на рынке труда Западного региона нашего государства. Всего, переподготовку прошло более 2 800 военнослужащих, из них за средства ОБСЕ – более 530 человек, за средства НАТО – 770 человек, – сообщил директор общественной организации Андрей Рой.

В райгосадминистрации города Броды Львовской области также состоялся выпуск группы слушателей курса «Менеджмент безопасности бизнеса».

По словам менеджера программы «НАТО – Украина» Кристофера Штаудта, выпускники получили свидетельство государственного образца, международный сертификат и удостоверение Государственной службы охраны при МВД Украины (УГСО), что даст им право работать в службах безопасности и охраны предприятий, а также заниматься собственным бизнесом.

А в Харьковской области состоялась торжественная церемония очередного выпуска военнослужащих запаса, которые учились по Международной программе НАТО «Партнерство ради мира». Трехмесячное обучение проходило на базе Национального технического университета «Харьковский политехнический институт» при финансовой поддержке стран-членов НАТО – Нидерландов и Дании.

Выпускникам, которые учились по специальностям «Менеджмент организации и администрирование», «Компьютерные сети и системы», «Управление бизнесом» торжественно вручили свидетельства о повышении квалификации и сертификаты.

– С 2009 года переподготовку в регионе прошли более 690 человек, помощь в трудоустройстве предоставлено почти 360 лицам из числа бывших военнослужащих, – сообщил менеджер Программы «НАТО – Украина» Кристофер Штаудт.

Следует отметить, что уже со следующего года начнется реализация государственной программы социальной адаптации, которая предусматривает применение систематического подхода к социальной адаптации бывших военнослужащих как интегрированной части кадровой политики ВС Украины. Согласно требованиям украинского законодательства и международного опыта, а также по результатам проведения тендеров, курсы переподготовки военнослужащих будут организованы в гражданских учебных заведениях по всей территории Украины.