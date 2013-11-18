Командующий Воздушных Сил участвует в Международном авиационном салоне «Dubai Airshow – 2013»
Сегодня, 18 ноября, делегация Воздушных Сил, которую возглавляет командующий вида Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Юрий Байдак, принимает участие в Международном авиационном салоне «Dubai Airshow – 2013», который проходит в эти дни в ОАЭ.
Целью мероприятия является активизация диалога с командующими Военно-воздушных сил иностранных государств, руководителями ведущих аэрокосмических компаний, расширение присутствия предприятий отечественной авиационной и космической отраслей, оборонно-промышленного комплекса на международном рынке.
По словам начальника отдела международного военного сотрудничества Командования Воздушных Сил ВС Украины подполковника Юрия Тараненко, участие в мероприятии позволит углубить сотрудничество между Вооруженными силами Украины и Военно-воздушными силами иностранных государств, присутствующих на мероприятии, позволит определить перспективы, продолжить диалог по развитию сотрудничества на партнерской основе.
Визит делегации Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины в ОАЭ продлится до 22 ноября.