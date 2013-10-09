Военные юристы являются одним из главных элементов предотвращения коррупции в войсках
09:46, 09 октября 2013Армия
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Сегодня, 8 октября, по случаю Дня юриста в Большом зале Генерального штаба ВС Украины состоялось торжественное собрание с участием Министра обороны Украины Павла Лебедева, военнослужащих и работников юридической службы Министерства обороны и Вооруженных Сил Украины.
За образцовое выполнение воинского долга, высокий профессионализм, весомый вклад в дело обеспечения законности и правопорядка в деятельности органов военного управления, должностных лиц, совершенствование нормативно-правовой базы по вопросам реформирования и развития Вооруженных Сил Украины и по случаю Дня юриста Министр обороны Украины вручил лучшим правозащитникам Министерства обороны и Вооруженных Сил Украины ведомственные награды, отличия и грамоты.
Руководитель оборонного ведомства Павел Лебедев пожелал военным юристам профессиональных успехов, крепкого здоровья, семейной гармонии и благополучия в дальнейшем служении на благо Вооруженных Сил Украины.
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