Военные юристы являются одним из главных элементов предотвращения коррупции в войсках

За образцовое выполнение воинского долга, высокий профессионализм, весомый вклад в дело обеспечения законности и правопорядка в деятельности органов военного управления, должностных лиц, совершенствование нормативно-правовой базы по вопросам реформирования и развития Вооруженных Сил Украины и по случаю Дня юриста Министр обороны Украины вручил лучшим правозащитникам Министерства обороны и Вооруженных Сил Украины ведомственные награды, отличия и грамоты.

Руководитель оборонного ведомства Павел Лебедев пожелал военным юристам профессиональных успехов, крепкого здоровья, семейной гармонии и благополучия в дальнейшем служении на благо Вооруженных Сил Украины.