Украинские летчики приняли участие в " Czeсh International Air Fest - 2013 "

Украинскую делегацию возглавлял заместитель командующего Воздушных Сил по авиации - начальник авиации Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины генерал - лейтенант Василий Никифоров.

В авиационном показе приняли участие личный состав и авиационная техника Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины ( Су -27 , Су - 27УБ и Ан -26 ) .

По словам генерал - лейтенанта Василия Никифорова , при проведении практических полетов на авиационном показе было продемонстрировано технические возможности самолетов вида Вооруженных Сил Украины, также получен практический опыт совместных полетов с иностранными коллегами , что в целом позволило улучшить натренированность летного и летно - инструкторского состава при выполнение международных перелетов.

Справка. Всего в международном авиационном показе "Czeeh International Air Fest 2013" приняли участие около 15 стран мира. В летном показе ( более 7:00 летной программы ежедневно) участвовали реактивные, винтомоторные самолеты и вертолеты, истребители и боевые самолеты. Свое летное искусство демонстрировали военные и гражданские пилоты , военный флот и акробатические группы.