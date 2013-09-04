Осенью 2013 года на срочную службу призовут 10 800 человек

Этим распоряжением предусмотрено призыв и отправку в войска осенью этого года - 10 800 человек, что на 2500 меньше по сравнению с прошлым весенним призывом 2013 года. В частности, предусмотрено призыв в Вооруженные Силы Украины - 5000 человек, Внутренних войск МВД Украины - 4800, Государственной специальной службы транспорта - 1000.

Призывные комиссии начнут свою работу с 1 октября и завершат ее 30 ноября 2013.

Комплектование молодым пополнением соединений, воинских частей, военных учебных заведений, учреждений и организаций Вооруженных Сил Украины в 2013 году спланировано провести по территориальному принципу, а в случае недостатка качественного призывного ресурса для формирования команд согласно установленным требованиям к отбору - за счет ресурсов смежных областей.

Финансирование мероприятий будет осуществляться за счет средств, предусмотренных в Государственном бюджете Украины. Средства в сумме 3129948 гривен спланированы в сметных назначениях на содержание Министерства обороны Украины и других центральных органов исполнительной власти, в подчинении которых находятся воинские формирования.