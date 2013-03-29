С 1 апреля в армии вводится военно-идеологическая подготовка

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минобороны, прежде всего, имеется в виду вывод на качественно новый уровень учебно-воспитательного процесса, существенная оптимизация военно-патриотического воспитания со всеми категориями военнослужащих, налаживание обратной связи между армией и обществом.

Речь идет и о создании действенной системы информационного сопровождения деятельности войск, повышения эффективности использования военных учреждений культуры, внедрение новых военно-социальных программ, направленных на повышение престижа военной службы и т.п..

28 марта в Центральном доме офицеров Вооруженных Сил Украины была проведена соответствующая встреча. К участию в ней пригласили офицеров органов по работе с личным составом (воспитательной и социально-психологической работы) воинских частей и учреждений гарнизона города Киева, Гостомеля, Василькова и Борисполя.

Во время совещания собравшимся объяснили цели и задачи, которые возложены на военно-идеологическую подготовку в системе учебно-воспитательного процесса с личным составом Вооруженных Сил Украины. Также были обработаны единые подходы по организационному-методического обеспечения проведения занятий. Также участникам совещания практически продемонстрировали порядок применения инновационных форм и технологий при проведении военно-идеологической подготовки со всеми категориями военнослужащих.

- Новый предмет обучения в системе подготовки войск - военно-идеологическая подготовка - является требованием времени, требует приведения идеологической составляющей деятельности Вооруженных Сил Украины к стандартам ведущих стран мира. Решение этой задачи находится под личным контролем Министра обороны Украины и начальника Генерального штаба - Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, - отметил начальник Главного управления по работе с личным составом Вооруженных Сил Украины генерал-майор Иван Чубенко.

В свою очередь помощник Министра обороны Украины Алексей Селиванов подчеркнул, что введение военно-идеологической подготовки будет способствовать максимальному развитию военнослужащего как личности.

- Военно-идеологическая подготовка - это, в частности, история, культура, право. А часть ее касается государственного устройства, системы государственной власти, нашей внутренней и внешней политики, - отметил Алексей Селиванов. - Вместе отдельное внимание в этом предмете обучения уделено юридическим проблемам, с которыми может столкнуться любой военнослужащий и вопросам социальной защиты.

В конце совещания доцент кафедры военной истории Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского, кандидат исторических наук, доцент полковник Александр Даценко провел для собравшихся инструкторско-методическое занятие в виде кинолектории.

А на базе Академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного состоялось инструкторско-методическое занятие с руководителями групп военно-идеологической подготовки Львовского гарнизона.

- Целью мероприятия является доведение требований руководящих документов по организации и проведению военно-идеологической работы с личным составом, а также оказание методической помощи руководителям групп военно-идеологической подготовки в проведении занятий в соответствии с недавно утвержденной Концепции идеологической работы в Вооруженных Силах Украины, - отметил во вступительном слове заместитель начальника Академии сухопутных войск - начальника гарнизона по воспитательной работе полковник Юрий Гусар.

Профессор кафедры тактики военного вуза генерал-майор запаса Игорь Репин рассказал о Вооруженных Силах Украины на современном этапе. С докладом о методике проведения занятий по военно-идеологической подготовки выступил доцент кафедры морально-психологического обеспечения деятельности войск полковник запаса Олег Бойко. А заведующий кафедрой гуманитарных наук Академии Андрей Харук очертил основные этапы становления украинского войска в контексте национальных государственных процессов.

Завершилось мероприятие подведением итогов и постановкой задач по внедрению основных положений Концепции идеологической работы в Вооруженных Силах Украины в воинских частях и учреждениях гарнизона.

- Главной нашей задачей является то, чтобы новые подходы к военно-идеологической подготовки нашли свое практическое отражение в воспитании военнослужащих частей и подразделений гарнизона, - отметил заместитель начальника гарнизона по воспитательной работе полковник Юрий Гусар.