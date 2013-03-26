Комиссия ООН проверила наличие матсредств украинских миротворцев в ДР Конго

Объектом проверки стало имущество вертолетного отряда, за эксплуатацию которого в этой африканской стране ООН ежемесячно выплачивает компенсацию Украины.

На брифинге Председатель комиссии, который является представителем Гондураса, довел до командования украинского контингента порядок работы комиссии по отдельным направлениям. В течение трех часов рабочая группа в составе шести человек проверила все объекты инфраструктуры базового лагеря. Особое внимание представители Миссии ООН обратили на материальные средства служб тыла и вооружения и их готовность к использованию по первой команде.

Как сообщили УНИАН в Минобороны, представители комиссии в сопровождении начальников служб и командиров подразделений отдельного вертолетного отряда убедились в наличии и исправности каждой единицы автомобильной техники методом запуска двигателя, проверки работы светотехники, звуковой сигнализации и работоспособности ходовой части. Также проверялись системы очистки воды, работоспособность электростанций и наличие резервного электропитания.

Как отметил Председатель комиссии Хавйер Лопес, по сравнению с прошлым годом украинские миротворцы несколько усовершенствовали систему всестороннего обеспечения вертолетного отряда, улучшили состояние дел объектов проверки.

- Учитывая то, что 18-й отдельный вертолетный отряд расположен на трех точках базирования, в ближайшее время также будет проведена проверка имущества на аэродромах Букаву и Буни, - отметил он. И добавил, что следующая проверка наличия материальных средств украинских миротворцев будет проведена в июне 2013 года.