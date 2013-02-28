В Генштабе ломают голову, как высвободить ненужный ресурс
17:36, 28 февраля 2013Армия
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«Перед Вооруженными Силами стоит вопрос высвободить ресурс, который им нужен.
Это непригодное имущество, военные городки, объекты инфраструктуры, которые не используются в интересах обороны в течение многих лет и сохраняются и охраняются военнослужащими », - отметил первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил адмирал Игорь Кабаненко в эфире 5 канала.
По его словам, это имущество может быть использовано в том числе и в интересах реформы.
Подсчеты экспертов показали, что это могут быть миллиарды гривен, которые можно направить на обеспечение военнослужащих жильем и другие социальные стандарты.
Для этого нужна правительственная поддержка, - отметил Кабаненко.
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