В Генштабе ломают голову, как высвободить ненужный ресурс

Это непригодное имущество, военные городки, объекты инфраструктуры, которые не используются в интересах обороны в течение многих лет и сохраняются и охраняются военнослужащими », - отметил первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил адмирал Игорь Кабаненко в эфире 5 канала.

По его словам, это имущество может быть использовано в том числе и в интересах реформы.

Подсчеты экспертов показали, что это могут быть миллиарды гривен, которые можно направить на обеспечение военнослужащих жильем и другие социальные стандарты.

Для этого нужна правительственная поддержка, - отметил Кабаненко.