Порошенко наградил 238 военнослужащих, 169 из них - посмертно

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что среди награжденных - 193 военнослужащих Министерства обороны Украины, 136 из них награждены посмертно. В частности, орденом ”За мужество” III степени (посмертно) награжден старшина Алексей Глобенко. При поиске пилота самолета Вооруженных Сил Украины, сбитого боевиками, группа специального назначения вступила в бой с превосходящими силами противника. Старшина Глобенко лично уничтожил бронетранспортер и двух сепаратистов, но в результате разрыва снаряда вражеской артиллерии получил смертельное ранение.

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«Орденом ”За мужество” III степени награжден младший сержант Дмитрий Гонтаренко. Отделение под его командованием во время проведения разведки вблизи города Амвросиевка уничтожило хорошо укрепленную огневую точку противника и умело скорректировало огонь нашей артиллерии по позициям боевиков», - говорится в сообщении.

Также орденом Богдана Хмельницкого III степени награжден майор Александр Белобородько. После ранения майор умело руководил подразделением во время эвакуации раненых из зоны артиллерийского обстрела. Уничтожив засаду боевиков, вывел колонну на подконтрольную украинскому войскам территорию.

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Среди награжденных - 32 военнослужащих Министерства внутренних дел, все - посмертно, в частности - бойцы батальона патрульной службы милиции особого назначения ”Днепр-1”, погибшие в августе в боях за город Иловайск Донецкой области.

12 из награжденных - пограничники, 1 из них награжден посмертно.

Соответствующий Указ президента Украины № 873/2014 «О награждении государственными наградами Украины» размещен на официальном сайте главы государства.