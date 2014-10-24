За сутки на Донбассе ранены 8 военнослужащих
13:21, 24 октября 2014Армия
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В течение суток в зоне проведения АТО ранены 8 украинских военнослужащих, погибших нет.
REUTERS
Об этом сообщил представитель информационного центра СНБО Андрей Лысенко.
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"За прошедшие сутки погибших украинских военнослужащих нет, восемь получили ранения", - сказал Андрей Лысенко.
Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в зонеАТО погиб один украинский военнослужащий, двое получили ранения.
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