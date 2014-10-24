При обстреле боевиками населенного пункта Березовое ранены 4 военных

Об этом сообщает пресс-центр АТО на странице в соцсети. "Ночью неконтролируемые вооруженные формирования из минометов обстреляли наши позиции в районе Дебальцево и населенных пунктов, граничащих с ним", - говорится в сообщении.

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В пресс-центре АТО сообщили, что накануне, во время плановой проверки автотранспорта на блокпосту неподалеку от населенного пункта Березовое, под минометный обстрел попали украинские военнослужащие. "В результате огневого налета четыре из них ранены. Пострадавшим оказана медицинская помощь, проведена их эвакуация в медицинские учреждения", - говорится в сообщении.

"В три часа ночи боевики пытались штурмовать этот блокпост. Слаженными действиями наших военнослужащих атака была отбита. Потери боевиков за сутки составляют до четырех человек", - говорится в сообщении.

В пресс-центре уточнили, что обстановка на юге зоны АТО и в донецком аэропорту под контролем сил АТО.