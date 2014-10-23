За сутки в зоне АТО погиб один военнослужащий, двое - ранены

Об этом сообщил спикер информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

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"За последние сутки в зоне АТО погиб один военнослужащий и двое получили ранения. Потерь в технике не было", - сказал Андрей Лысенко.

Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в зоне АТО были ранены 5 украинских военнослужащих.