За сутки в зоне АТО погиб один военнослужащий, двое - ранены

13:15, 23 октября 2014
Политика
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В течение суток в зоне проведения АТО на Донбассе погиб один украинский военнослужащий, двое получили ранения.

REUTERS

Об этом сообщил спикер информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

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"За последние сутки в зоне АТО погиб один военнослужащий и двое получили ранения. Потерь в технике не было", - сказал Андрей Лысенко.

Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в зоне АТО были ранены 5 украинских военнослужащих.

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