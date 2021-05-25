В Министерстве иностранных дел Польши уверены, что экс-главреда Telegram-канала Nexta Романа Протасевича избивали в белорусской тюрьме.
Об этом в эфире "Польского радио" сообщил замглавы МИД Польши Павел Яблоньский.
"На записи видно, что в отношении него (Протасевича - УНИАН) применялось насилие, видны следы побоев", - сказал Яблоньский.
Он добавил, что Протасевич "подвергается действиям, противоречащим правам человека".
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"Это еще одно доказательство звериной практики белорусского режима. Скорее всего, его жизни ничего не угрожает, но ситуация, в которой он незаконно содержится в тюрьме, по-прежнему является неприемлемой", - заявил Яблоньский.
Задержание экс-главреда Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича
- 23 мая в аэропорту "Минск" экстренно приземлился самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс. Причиной экстренной посадки стал сигнал о минировании. Самолет проверили, бомбу не нашли, а всех пассажиров отправили на повторный досмотр.
- После посадки власти страны задержали учредителя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, который был на борту.
- Сразу же появилась информация о том, что Лукашенко на перехват лайнера Ryanair с экс-главредом NEXTA на борту выслал истребитель МиГ-29.
- В тот же день Минобороны Беларуси подтвердило перехват лайнера Ryanair с помощью истребителя.
- Обстоятельства вынужденной посадки самолета авиакомпании Ryanair в Минске будет расследовать международная организация гражданской авиации (ИКАО).
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