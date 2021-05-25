В МИД Польши уверены, что в отношении белорусского оппозиционера нарушались права человека.

В Министерстве иностранных дел Польши уверены, что экс-главреда Telegram-канала Nexta Романа Протасевича избивали в белорусской тюрьме.

Об этом в эфире "Польского радио" сообщил замглавы МИД Польши Павел Яблоньский.

"На записи видно, что в отношении него (Протасевича - УНИАН) применялось насилие, видны следы побоев", - сказал Яблоньский.

Он добавил, что Протасевич "подвергается действиям, противоречащим правам человека".

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"Это еще одно доказательство звериной практики белорусского режима. Скорее всего, его жизни ничего не угрожает, но ситуация, в которой он незаконно содержится в тюрьме, по-прежнему является неприемлемой", - заявил Яблоньский.

Задержание экс-главреда Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича

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Автор: Екатерина Лиманская