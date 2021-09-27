По словам Яковины, многие жители российской столицы уже начали отрывать себя от действующего режима, возглавляемого Путиным.

Фальсификации на недавних выборах в Госдуму могут спровоцировать восстание против действующей власти - Москва сегодня находится на его пороге из-за кражи голосов.

Такое мнение высказал журналист Иван Яковина в эфире телеканала "Украина 24".

По его данным, в нынешние выборы и победу благодаря "умному голосованию" много вложился городской средний класс, однако "Путин украл победу на глазах у людей".

"Ложились они спать с победой оппозиции в Москве, а когда проснулись - власти нарисовали победу "Единой России". У либералов отобрали не просто выборы, но и иллюзию того, что Россия хотя бы отчасти является нормальной страной, где есть возможность поменять власть без применения насилия. Людей это очень бесит, их действительно ограбили средь бела дня, и вернуть свое без восстания у них не получится, не осталось мирных методов. Осознание этого факта вызывает сложную гамму эмоций у московского городского среднего класса", - говорит журналист.

Нынешнюю ситуацию в РФ он сравнивает с той, что была в Украине перед вторым Майданом. Видя при этом повод для "осторожного оптимизма".

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"Пройдя через точку абсолютной боли и отчаяния, московский городской средний класс психологически начинает себя отрывать от режима Путина. Это обстоятельство создает в Москве странную политическую реальность, она становится похожа на ту, которая сложилась в Киеве за 1-2 года до второго Майдана. Открытый грабеж голосов лишил Путина легитимности, как когда-то открытый грабеж экономических ресурсов лишил легитимности Виктора Януковича. Люди будут копить свою ненависть и ждать повода для начала восстания против Путина", - считает он.

Яковина спрогнозировал, начало "чего-то интересного" к президентским выборам в РФ, которые запланированы на 2024 год и, по его словам, также будут сфальсифицированы.

"Возможно, это начнется и раньше, потому что Путин и сам ненавидит московских либералов и будет их провоцировать на что-то нехорошее", - добавил он.

Выборы в Госдуму РФ: реакция Украины и мира

В 2021 году Россия впервые организовала электронное голосование, а также подвоз к участкам для жителей оккупированных районов Донбасса. Также голосование вновь состоялось в оккупированном Крыму.

Совет национальной безопасности и обороны Украины решил ввести санкции против всех организаторов выборов в Госдуму в ОРДЛО и Крыму. А в МИД Украины осудили действия российских властей. Рада признала Госдуму нелегитимной.

О непризнании российских выборов также заявили в Европейском Союзе.

По предварительным данным, провластная "Единая Россия" набирает 45,2% голосов, КПРФ - 21%, "Либерально-демократическая партия" - 8,7%, "Партия социалистов-революционеров" - 7,9%. Остальные партии не преодолевают необходимый барьер. Ближе всего подошли к нему "Новые люди" (4,7%) и Партия пенсионеров (3,6%).

Автор: Юрий Годован