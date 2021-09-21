Турция не признает незаконной аннексии Крыма.

Проведенные выборы в оккупированном Крыму в Государственную Думу Российской Федерации не имеют юридической силы.

Об этом говорится в заявлении представителя Министерства иностранных дел Танджу Бильгича, которое посольство Турции в Украине передало УНИАН.

"Турция продолжает поддерживать территориальную целостность Украины и не признает незаконной аннексии Крыма. В этом контексте для Турецкой Республики полученные на территории Крыма результаты выборов в Государственную Думу Российской Федерации, которые состоялись 17-19 сентября 2021 года, не имеют юридической силы", - говорится в заявлении.

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Как сообщал УНИАН, 17, 18 и 19 сентября в России состоялись очередные выборы в Госдуму РФ.

Оккупационные власти организовали голосование в Крыму, также к голосованию было привлечено украинское население оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

17 августа секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что против всех организаторов выборов в Госдуму РФ на оккупированных территориях Украины будут введены санкции. В частности, это касается членов участковых комиссий, агитаторов, кандидатов и наблюдателей.

МИД решительно осудил незаконное проведение Россией выборов в Госдуму в Крыму и привлечение к голосованию украинцев из Донбасса.

Автор: Виталий Саенко