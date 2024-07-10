По информации полиции, нападавший сначала связал жертв, а затем убил их прицельными выстрелами из арбалета.

В Британии во вторник вечером произошло жестокое убийство – из арбалета были расстреляны жена и двое дочерей гоночного комментатора Sky Sports и BBC Джона Ханта.

Как пишет Sky News, полицию вызвали в частный дом возле Уотфорда, незадолго до 19:00 во вторник. По прибытии на место они обнаружили трех женщин с "серьезными травмами". Когда прибыли экстренные службы, женщины были еще живы, к сожалению, несмотря на все усилия медиков, они скончались на месте происшествия.

Жертвами стали 61-летняя Кэрол Хант, жена гоночного комментатора Sky Sports и BBC Джона Ханта, и их две дочери Ханна Хант, 28 лет, и Луиза Хант, 25 лет. Где в момент преступления находилась третья дочь Ханта, неизвестно.

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В полиции считают, что это был "целенаправленный инцидент", что означает, что жертвы и подозреваемые были хорошо знакомы друг с другом.

По информации полиции, нападавший сначала связал жертв, а затем убил их прицельными выстрелами из арбалета, хотя возможно, использовал и другое оружие.

Закон об арбалетах 1987 года в Британии разрешает покупать их любому человеку старше 18 лет, с единственным существенным ограничением: их нельзя использовать на животных.

Предположительно, убийца — 26-летний Кайл Клиффорд, бывший охранник. BBC также пишет, что он проходил службу в армии в 2022 году.

Полиция продолжает искать подозреваемого. Детективы полагают, что он все еще скрывается с оружием в Лондоне. Всех соседей Ханта предупредили, чтобы они оставались в своих домах. Учеников местной школы также не выпускают из здания в качестве меры предосторожности.

Офицеры обыскали дом Клиффорда: они смогли обнаружить его автомобиль, однако самого подозреваемого не нашли.

Напомним, в конце июня в одном из номеров отеля Hilton в Киеве обнаружили тело атташе посольства США в Украине.

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