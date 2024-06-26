Его тело обнаружили в одном из столичных отелей.

В одном из номеров отеля Hilton в Киеве обнаружили тело атташе посольства США в Украине. Это произошло во вторник, 25 июня, подтвердили в дипломатическом ведомстве изданию "РБК-Украина".

"Мы можем подтвердить смерть государственного служащего США под руководством руководителя миссии в Посольстве в Киеве. Государственный департамент выражает глубокие соболезнования семье и близким нашего коллеги", – заявили в учреждении.

Смерть сотрудника в посольстве комментировать отказались, аргументируя это вопросом конфиденциальности.

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