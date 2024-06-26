В одном из номеров отеля Hilton в Киеве обнаружили тело атташе посольства США в Украине. Это произошло во вторник, 25 июня, подтвердили в дипломатическом ведомстве изданию "РБК-Украина".
"Мы можем подтвердить смерть государственного служащего США под руководством руководителя миссии в Посольстве в Киеве. Государственный департамент выражает глубокие соболезнования семье и близким нашего коллеги", – заявили в учреждении.
Смерть сотрудника в посольстве комментировать отказались, аргументируя это вопросом конфиденциальности.
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