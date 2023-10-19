Хезболла в Ливане имеет в своем распоряжении около 100 тысяч ракет и реактивных снарядов.

Высокотехнологичная система противовоздушной обороны Израиля "Железный купол" рискует быть подавлена ракетными атаками, если эскалация войны с ХАМАС в секторе Газа перерастет в более широкий региональный конфликт.

Как пишет Bloomberg, поддерживаемая США система взаимосвязанных радаров и мобильных ракетных батарей предназначена для сбивания ракет и реактивных снарядов, которые могут поразить израильские населенные пункты или важную инфраструктуру. Его хвалили за достижение уровня перехвата 90% в прошлых атаках.

Но, как и любая система ПВО, она опирается на достаточные запасы ракет-перехватчиков и может быть перегружена, если приближающееся нападение будет достаточно масштабным.

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По словам Патрика Салливана, директора Современной военной академии США, ХАМАС, который США и Европейский Союз признали террористической группировкой, выпустил 3000 ракет за первые 20 минут внезапного нападения 7 октября, что значительно больше, чем в предыдущих операциях.

Теперь американские официальные лица обеспокоены возможностью того, что поддерживаемая Ираном Ливанская "Хезболла" обстреливает израильские города высокоточными ракетами, в то время как военные страны заняты ведением городских боевых действий в густонаселенном секторе Газа.

Даже небольшое снижение уровня перехвата "Железного купола" примерно до 80% будет означать, что гораздо больше ракет пролетят мимо, если ХАМАС или другие организации начнут еще один раунд интенсивных атак. Учитывая, что в распоряжении "Хезболлы" находится около 100 000 ракет и реактивных снарядов, такое подавляющее наступление и снижение эффективности "Железного купола" рассматриваются официальными лицами на Ближнем Востоке и за его пределами как правдоподобные.

Воина Израиля против ХАМАС - прогнозы экспертов

Операция Израиля "Железные мечи" в секторе Газа будет самой жестокой из всех, что проводил ЦАХАЛ, сообщает Reuters со ссылкой на нескольких информированных чиновников.

Риск более широкого регионального конфликта на Ближнем Востоке растет с каждым днем, поскольку Израиль готовится к массированному наземному наступлению в секторе Газа, продолжает бомбить палестинцев и ведет перестрелку с группировкой боевиков "Хезболла" в Ливане.

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