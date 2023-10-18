Если израильские войска войдут в Газу, Иран предупредил, что союзным силам, возможно, придется вмешаться.

Риск более широкого регионального конфликта на Ближнем Востоке растет с каждым днем, поскольку Израиль готовится к массированному наземному наступлению в секторе Газа, продолжает бомбить палестинцев и ведет перестрелку с группировкой боевиков "Хезболла" в Ливане.

Иран, который финансирует Хезболлу и палестинскую группировку ХАМАС, за последние несколько дней несколько раз предупредил Израиль о том, что если нападения на сектор Газа продолжатся, эскалация конфликта станет неизбежной, пишет The Hill.

А США сигнализируют о своей обеспокоенности по поводу нарастания конфликта, отправляя две авианосные ударные группы в Восточное Средиземноморье, публично предупреждая Иран не вмешиваться и отправляя около 2000 военнослужащих в состояние готовности к развертыванию.

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Президент Байден посетил Израиль, чтобы продемонстрировать силу и поддержку нации, но этот визит вряд ли поможет разрядке напряженности.

"Риски более широкой войны и возвращения региона к полномасштабной войне очень и очень высоки", - сказала Линда Робинсон, старший научный сотрудник по внешней политике Совета по международным отношениям. "Это очень плохо."

Президент Палестинской автономии Махмуд Аббас, как сообщается, отменил запланированную встречу с Байденом во время своего визита на Ближний Восток.

Робинсон сказала, что "крайне тревожно" то, что Аббас отменил встречу, потому что это признак того, что ситуация ухудшается, а несколько доступных дипломатических путей быстро ухудшаются.

"Именно здесь могло быть положено начало дипломатическому отходу", - сказала Робинсон о четырехстороннем саммите, в котором должны были участвовать Байден и Аббас.

Она призвала Вашингтон передать более решительный дипломатический сигнал, чтобы предотвратить взрыв в регионе.

"Сигналы США были очень произраильскими, и в последние дни они лишь смягчали их необходимостью защитить мирных палестинцев", - сказала она. "Та стратегия, что происходит, не работает".

Поскольку Израиль уже находится под шквальным огнем, аналитики опасаются, что стране, возможно, вскоре придется столкнуться с войной на нескольких фронтах.

Джонатан Спайер, директор по исследованиям Ближневосточного форума, сказал, что скорость огня с "Хезболлой" была настолько высокой, что она уже "переросла бы в войну", если бы Израиль не боролся с ХАМАС.

"Все это очень и очень необычно", - сказал Спайер. "Хезболла" и иранцы, стоящие за ней, принимающие реальные решения, играют с огнем".

Ожидается, что надвигающееся наземное наступление Израиля станет решающим фактором в траектории войны. Если израильские войска войдут в Газу, Иран предупредил, что союзным силам, возможно, придется вмешаться.

По мнению аналитиков, война в Газе может оказаться чрезвычайно кровавой и продолжительной, а длительная израильская кампания в густонаселенном прибрежном городском анклаве, скорее всего, повысит риск более широкой региональной войны.

Иран, который в последние дни встречался с высокопоставленными лидерами "Хезболлы" и "ХАМАС", усилил свою риторику по поводу конфликта, поскольку израильские ВВС проводят массированную бомбардировку сектора Газа.

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахян заявил, что Тегеран может вмешаться в конфликт, чтобы предотвратить "геноцид" палестинского народа, и предупредил, что иранские союзники готовы к конфликту.

Будучи крупнейшей прокси-группировкой Ирана, "Хезболла" представляет собой серьезную угрозу. Последняя война Израиля с ливанской группировкой боевиков в 2006 году закончилась уходом Израиля из Ливана без какой-либо стратегической победы. И с тех пор власть Хезболлы только выросла.

Но "Хезболла" страдает от экономического кризиса и, возможно, не располагает непосредственными средствами для ведения крупномасштабной войны.

Иран, возможно, также не хочет рисковать втягиванием "Хезболлы" в войну, поскольку Тегеран считает эту группировку ополченцев своей самой мощной прокси-группой.

Дэвид Дауд, внештатный научный сотрудник Центра Рафика Харири и ближневосточных программ Атлантического совета, сказал, что Иран рассматривает "Хезболлу" как свою "самую яркую звезду в созвездии марионеточных сил", которые он курирует.

Но, добавил он, Иран также потратил последние два десятилетия на создание Газы как южного фронта против Израиля и может почувствовать себя вынужденным вмешаться, особенно если Израиль будет выглядеть уязвимым в борьбе с ХАМАС.

"Ирану также нужна эта ось, потому что в какой-то момент в будущем они пообещали крупную войну против Израиля. Вы не хотите потерять критический фронт", - сказал Дауд. "Тогда возникает вопрос: стоит ли Ирану рисковать "Хезболлой" в войне против Израиля?"

Еще одной неопределенностью в действиях Ирана является присутствие сил США в регионе. Неясно, будет ли усиленное американское присутствие достаточно мощным, чтобы сдержать рост любого конфликта.

"Это может иметь неприятные последствия", - сказал Дауд. "Хезболла, возможно, будет вынуждена ответить, просто чтобы сохранить лицо, потому что лицо для них очень важно".

По мнению аналитиков, опрошенных в этой статье, американские силы не будут вмешиваться, пока ситуация не станет достаточно серьёзной, чтобы потребовать их участия, например, если Иран запустит баллистические ракеты по Израилю.

Спайер из Ближневосточного форума заявил, что США и Израиль имеют общее соглашение о том, что израильский народ должен защищать себя от региональных противников – часто с использованием поставляемого США оружия – без прямого американского вмешательства.

"По крайней мере, до сих пор израильская точка зрения всегда была такой: "Нет, мы справимся с ними", - сказал Спайер. "Израиль всегда был очень непреклонен в том, чтобы решать свои дела самостоятельно".

Война Израиля против ХАМАС

Иран заявил в понедельник, что расширение войны между Израилем и ХАМАСом становится все более неизбежным. Это является сигналом, что главный сторонник палестинской группировки боевиков готовится к более широкому конфликту.

Ливанская группировка "Хезболла", поддерживаемая Ираном, объявила 18 октября "днем беспрецедентного гнева" против Израиля. Они призвали сторонников выйти на площади городов, чтобы "выразить свой гнев и оказать давление на правительства", где бы они ни находились.