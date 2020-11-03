Девочка стала 107-й, кого спасли из-под обломков.

4-летнюю девочку достали из-под обломков в турецком Измире после разрушительного землетрясения в минувшую пятницу.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Ребенок провел под завалами 91 час. Один из спасателей услышал слабый голос из-под обломков, начал копать и рядом с разбитой посудомойкой увидел ребенка. Она помахала и сказала, что ее зовут Айда.

Девочка стала 107-й, кого спасли из-под обломков. Поисковая операция все еще продолжается. Полностью обследовали 12 из 17-ти разрушенных зданий.

Тем временем турецкая полиция задержала 9 подрядчиков и технических экспертов, причастных к строительству разрушенных землетрясением домов. Еще двоих ищут.

Число жертв землетрясения возросло до 102-х человек. А 1,5 сотни травмированных остаются в больницах.

Землетрясение в Турции

30 октября в Эгейском море произошло сильное землетрясение. Очаг землетрясения располагался на глубине 16,5 км. Подземные толчки ощутили на островах Греции и в Стамбуле.

В прибрежной турецкой провинции Измир в результате землетрясения были разрушены дома, люди оказались под руинами. Число жертв превысило 100 человек.

После разрушительного землетрясения из-под завалов живой вытащили трехлетнюю девочку. Она провела под обломками 65 часов.

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Автор: УНИАН