В заявлениях других официальных лиц Ватикана за последние два года подобных призывов, которые озвучил Папа Франциск, не было.

Заявления Папы Римского Франциска о том, что Украина должна пойти на переговоры с Россией и поднять "белый флаг", являются его личной линией, а не позицией Ватикана. Об этом посол Украины при Святом Престоле Андрей Юраш сказал в интервью для "Радио свобода".

Юраш отметил, что на подсознательном уровне понимает, что Франциск "хочет и предлагает модели мира", но эти модели не являются приемлемыми для Украины.

"Мы должны понимать, что такие заявления отражают не позицию Апостольской столицы, Государственного секретариата. Больше - это его личная линия. Личные взгляды. Потому что когда мы проанализируем, в течение двух лет войны, все, что мы слышали, от официальных лиц Государства Ватикана, не буду перечислять, то мы таких заявлений не слышали. Соответственно вся эта контраверсивная плоскость обсуждения связана с соответствующими заявлениями именно Папы", - сказал Юраш.

Он обратил внимание, что 25 февраля этого года, на второй день после второй годовщины полномасштабного вторжения, Папа публично говорил о необходимости мира.

"Украина так же хочет мира. Украина предлагает мир. Но, конечно, на тех условиях: сохранение территориальной целостности, возвращение полного контроля над территорией, возвращение всех украинских граждан, похищенных и вывезенных в Россию", - подчеркнул Юраш.

Посол Украины подчеркнул, что для Украины приемлемым будет мир справедливый и длительный.

Он добавил, что заявление Папы вызвало бурную реакцию.

"Мы сразу - и я на личных своих страницах, и на посольствах, мы возразили. Сегодня я хочу подчеркнуть, что нашу позицию начали поддерживать и специальными месседжами пропагандировать руководители посольств ведущих государств, аккредитованных при святом Престоле", - сообщил Юраш.

Скандальное заявление Папы Римского

Как сообщал УНИАН, Франциск в интервью швейцарской телерадиокомпании сказал, что Украина должна иметь мужество поднять "белый флаг" и согласиться на переговоры.

Это заявление вызвало отрицательные заявления как среди представителей международного сообщества, так и в Украине.

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