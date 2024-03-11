По словам представителя Европейской комиссии Петера Стано, вопрос о том, наступит ли мир, сейчас находится в руках одного человека.

Европейский союз поддерживает мирные переговоры Украины с Российской Федерацией только на условиях Киева. Об этом в понедельник, 11 марта, заявил на брифинге представитель Европейской комиссии Петер Стано.

По его словам, вопрос о том, наступит ли мир, сейчас находится в руках одного человека - президента РФ Владимира Путина, который ежедневно продолжает вести войну.

"Мы хотим справедливого мира. Мира, который принимает во внимание жертву войны, а это Украина", - подчеркнул Стано.

Заявление Папы Римского о "белом флаге" для Украины

В субботу, 9 марта, Папа Римский Франциск заявил, что Украине пора "выбросить белый флаг" и начать переговоры с РФ. Как сказал понтифик, "сильнее будет тот, кто смотрит на ситуацию, думает о людях, имеет смелость поднять "белый флаг" и вести переговоры".

По словам Франциска, переговоры должны проходить при участии международных посредников.

Впоследствии посол Украины при Святом Престоле Андрей Юраш сообщил, что заявления Франциска являются его личной линией, а не позицией Ватикана.

В то же время Украина и большинство мировых лидеров осудили заявление понтифика. С соответствующими заявлениями выступили генсек НАТО Йенс Столтенберг, МИД Польши и депутаты Бундестага.

При этом в Кремле, давая оценку заявлению Папы Римского, отметили, что призыв понтифика к переговорам по Украине является "вполне понятным".

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